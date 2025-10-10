De când a fost numit antrenor principal, pe 9 iunie, fostul căpitan al naționalei României a reușit să transforme echipa într-o forță din Serie A.

După opt etape, Inter ocupă locul 4, cu 12 puncte, la doar unul în spatele lui AC Milan și la trei de liderul Napoli. Cu alte cuvinte, Chivu este la o singură victorie distanță de primul loc.

Roberto Bordin îi face portretul lui Cristi Chivu: „Fantastic! Răbdare și dedicare”

Fostul „gladiator” din Serie A, Roberto Bordin, actual antrenor la Tirana și fost secund la CFR Cluj, l-a lăudat fără rezerve pe tehnicianul român.

„Cristi Chivu a fost un jucător fantastic. Anul trecut a avut șansa să antreneze la Parma, după ce a lucrat la academia lui Inter. A făcut o treabă excelentă, pentru că a salvat o echipă din Serie A. Anul acesta a primit oportunitatea de a conduce un club mare, cu jucători puternici. Pentru mine, e un antrenor foarte bine pregătit, cu răbdare și dedicare”, a declarat Roberto Bordin pentru Sport.ro.

Fost mijlocaș la Napoli și Atalanta, Bordin știe bine ce înseamnă presiunea în Serie A. Italianul crede că stilul calm și echilibrat al lui Chivu l-a ajutat să impună respect într-un vestiar plin de vedete.

„E un antrenor tânăr, dar cu o minte matură. Poate face lucruri mari la Inter”, a încheiat Bordin.

Chivu are în față o săptămână importantă. Joi, 10 octombrie, Inter joacă un amical cu Atletico Madrid, iar sâmbătă, 18 octombrie, vine marele duel cu AS Roma, pe „Olimpico”, de la ora 21:45.

Ca jucător, Cristi Chivu a cucerit 10 trofee în Italia și a ridicat Liga Campionilor cu Inter în 2010. În total, în vitrina sa se regăsesc 17 trofee majore, inclusiv trei titluri în Serie A și unul în Eredivisie cu Ajax.

