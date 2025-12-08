După 19 etape, campioana en-titre a bifat șase victorii, la care s-au adăugat șapte remize și șase eșecuri și se află la trei lungimi de UTA, care ocupă ultimul loc din zona play-off-ului.



Când revine Daniel Bîrligea la FCSB: ”Abia aștept!”



După eșecul cu Steaua Roșie Belgrad din Europa League, în care a fost integralist, încheiat 1-0 pentru adversari, Daniel Bîrligea a suferit o entorsă la glezna stângă



Fotbalistul lui FCSB a apărut la Gala Fanatik cu piciorul în orteză. În fața reprezentanților mass-media, Bîrligea a evidențiat că în câteva zile va scăpa de gheata ortopedică și că va fi apt 100% pentru cantonamentul din iarnă.



”Cred că a fost un an dulce-acrișor, spus în puține cuvinte. Sper ca anul viitor să fie cât mai bun. Niște premii ne ajută foarte mult și mental. E un premiu pentru ceea ce facem în fiecare zi. Ne dorim să facem mai mult la fiecare meci și pentru asta muncim.



Sunt bine, în picioare. Mai stau două-trei zile cu prietenul meu (n.r. - gheata ortopedică), în zece zile ne-am împrietenit. După aceea vom face recuperare și abia aștept să revin



Da, cu siguranță (n.r. dacă va fi apt 100% în cantonament)”, a declarat Bîrligea.



Ce urmează pentru FCSB



Pentru FCSB urmează meciul cu Feyenoord de joi seară, de la ora 22:00, în etapa cu numărul 6 din faza principală a competiției UEFA Europa League.



Ulterior, roș-albaștrii o vor întâlni luni, 15 decembrie, de la 20:30, pe Unirea Slobozia la Clinceni, în a 20-a etapă din sezonul regulat al Superligii.

