Genoa, echipa patronată de Dan Șucu, a obținut o victorie importantă luni seara, în deplasare, scor 2-1 cu Udinese, în etapa a 14-a din Serie A. Succesul confirmă revenirea „grifonilor”, care sunt neînvinși în campionat din 3 noiembrie.



Rezultat mare pentru Genoa, neînvinsă de cinci etape în Serie A



Genovezii au deschis scorul în minutul 34, prin Ruslan Malinovskyi, care a transformat o lovitură de la 11 metri. Udinese a egalat în minutul 65, prin Jakub Piotrowski, dar finalul le-a aparținut oaspeților.



În minutul 83, Brooke Norton-Cuffy a marcat golul victoriei pentru Genoa, după o pasă decisivă oferită de Ekuban.



Cei doi jucători români implicați în meci, portarul Răzvan Sava de la Udinese și mijlocașul Nicolae Stanciu de la Genoa, au rămas pe banca de rezerve pe toată durata partidei.



După acest rezultat, Genoa a ajuns la 14 puncte și a urcat pe locul 15 în clasament, în timp ce Udinese este pe poziția a 11-a, cu 18 puncte. Liderul din Serie A rămâne Napoli, cu 31 de puncte, urmată de Inter Milano, echipa antrenată de Cristi Chivu.



În ultimele cinci etape, Genoa a înregistrat trei victorii și două remize. Echipa venea după o perioadă dificilă în care ajunsese chiar pe ultimul loc, fără victorie în primele nouă etape.

