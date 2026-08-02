LIVE VIDEO Bogdan Lobonț și Robert Niță sunt invitații lui Andru Nenciu la Matinal (VOYO SPORT 1, astăzi, 10:00)

Bogdan Lobonț și Robert Niță sunt invitații lui Andru Nenciu la Matinal (VOYO SPORT 1, astăzi, 10:00) Fotbal intern
SPORT.RO
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A doua ediție a Matinalului de pe VOYO Sport 1 are loc astăzi, începând cu ora 10:00. 

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După ce au fost alături de Cristi Pintea la ediția inaugurală, Bogdan Lobonț și Robert Niță vor continua să își folosească expertiza și astăzi la Matinal, transmis de VOYO Sport 1, astăzi, de la 10:00. 

Bogdan Lobonț și Robert Niță revin azi la Matinal

Andru Nenciu va aborda alături de cei doi foști fotbaliști toate subiectele de actualitate din sportul românesc. Vor exista, de asemenea, intervenții-surpriză telefonice.

Bogdan Lobonț, la Matinal VOYO Sport 1

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Printre subiectele dezbătute se vor număra situația la zi din Superliga României, cele mai recente transferuri din primul eșalon, dar și cele mai importante știri din lumea sportului românesc și internațional.  

De asemenea, vor fi discutate toate informațiile despre Universitatea Craiova. După 4-0 cu Petrolul, pentru campioana României va urma meciul transmis joi de VOYO, contra celor de la KuPS.

O experiență completă pentru fanii sportului

VOYO și-a extins universul de conținut și a lansat de ieri VOYO SPORT 1, o secțiune întreagă destinată exclusiv sportului.

Cu transmisiuni live, competiții naționale și internaționale, producții originale și o echipă de jurnaliști și comentatori cu experiență, VOYO SPORT 1 promite să ofere fanilor sportului o experiență completă, modernă și accesibilă oriunde.

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