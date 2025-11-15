Portarul echipei naționale de fotbal a României, Ionuț Radu, a declarat, vineri seara, într-o conferință de presă, că el și colegii săi sunt foarte încrezători înaintea partidei din deplasare cu Bosnia-Herțegovina, din preliminariile Cupei Mondiale din 2026 și le-a promis suporterilor primei reprezentative că nu îi va dezamăgi.

Bosnia - România | Gata cu 'prietenia'! De ce e specială înfruntarea Ionuț Radu - Edin Dzeko



'Din punctul meu de vedere, echipa României nu este slăbită, chiar dacă lipsesc câțiva jucători. Avem foarte mare încredere și sper ca mâine să câștige echipa mai bună. E un meci de care pe care. Noi vom fi pe teren și le promitem suporterilor naționalei că nu o să îi dezamăgim. Meciul cu Austria a fost o confirmare a muncii depuse ca echipă. După o perioadă nu prea strălucită, ne-am revenit, ne-am dat seama de calitățile noastre și de ce suntem capabili să facem. De aceea meciul cu Austria ne-a dat un impuls înaintea partidei cu Bosnia. Eu sunt fericit și mândru că sunt la echipa națională, voi continua să muncesc și să dau tot ce am mai bun de fiecare dată', a spus portarul.



'Nu ne simțim confortabil dacă încheiem pe locul 3 și mergem la baraj (n.r. - barajul de Liga Națiunilor). Ne vom simți confortabil când vom fi la Cupa Mondială. Pentru mine e important meciul de mâine, nu mă gândesc să mergem la baraj acum. Sunt foarte încrezător în actuala generație. Toți suntem conștienți că din calificarea la un European sau Mondial să facem o normalitate, să nu mai fie un eveniment istoric. Eu pentru asta sunt aici', a adăugat el.

Bosnia - România | Ionuț Radu și duelul cu Edin Dzeko. Ce se întâmpla la Inter Milano



Ionuț Radu s-a arătat bucuros de faptul că în meciul de sâmbătă îl va întâlni pe bosniacul Edin Dzeko, fostul său coleg de la Internazionale Milano. 'Uneori îi apăram multe șuturi la antrenamente, alteori el înscria de multe ori. Dar Edin este un jucător valoros, o legendă pentru Bosnia, cu o mare carieră în spate. Sunt bucuros că am ocazia să îl întâlnesc și să joc din nou împotriva lui', a precizat portarul primei reprezentative.



Echipa națională de fotbal a României întâlnește selecționata Bosniei-Herțegovina, sâmbătă, de la ora 21:45, pe Stadion Bilino Polje - Zenica, într-o partidă contând pentru Grupa H a preliminariilor Cupei Mondiale din 2026. În ultimul său meci din cadrul campaniei de calificare, România va juca marți, 18 noiembrie (ora 21:45), cu San Marino, pe Stadionul 'Ilie Oană' din Ploiești. Agerpres

