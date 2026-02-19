Barcelona s-a mutat pe stadionul Olimpic din Montjuic în luna mai 2023, după ce lucrările pentru noul stadion Camp Nou au început. Acum, chiar dacă lucrările nu sunt complet terminate, catalanii dispută meciurile de pe teren propriu la o capacitate redusă.

Cât va costa stadionul Barcelonei. Spaniolii au ajuns la o cifră imensă

Capacitatea va ajunge acum la 62.000 de locuri, după ce o parte din stadion va fi deschisă pentru public, dar lucrările vor continua. Când totul va fi gata, stadionul Barcelonei va fi cel mai mare din Europa, cu o capacitate de 105.000 de locuri.

Toată această perioadă a fost extrem de costisitoare pentru clubul catalan, care a estimat investiția în renovarea stadionului la aproape un miliard de euro. Și cu socoteala de acasă nu se potrivește cu cea din târg, se pare că ”factura” finală va fi mult mai mare.

Potrivit jurnalistului Adri Fernandez, suma totală estimată de conducere va fi depășită cu aproximativ 200-300 de milioane de euro. Clubul va fi nevoit să apeleze la un fond de rezervă pentru a acoperi toate cheltuielile, dar și la o parte dintr-un împrumut de 1,5 miliarde de euro.