GALERIE FOTO Surpriză! Barcelona se aștepta la o sumă mult mai mică, dar costurile pentru Camp Nou sunt uriașe

Surpriză! Barcelona se aștepta la o sumă mult mai mică, dar costurile pentru Camp Nou sunt uriașe La Liga
SPORT.RO
Data publicarii:
Data actualizarii:

Stadionul Camp Nou a fost redeschis recent, dar la o capacitate redusă, pentru că lucrările de modernizare continuă. Barcelona s-a întors deja acolo, unde dispută meciurile de pe teren propriu.

TAGS:
BarcelonaCamp Nou
Din articol

Barcelona s-a mutat pe stadionul Olimpic din Montjuic în luna mai 2023, după ce lucrările pentru noul stadion Camp Nou au început. Acum, chiar dacă lucrările nu sunt complet terminate, catalanii dispută meciurile de pe teren propriu la o capacitate redusă.

Cât va costa stadionul Barcelonei. Spaniolii au ajuns la o cifră imensă

Capacitatea va ajunge acum la 62.000 de locuri, după ce o parte din stadion va fi deschisă pentru public, dar lucrările vor continua. Când totul va fi gata, stadionul Barcelonei va fi cel mai mare din Europa, cu o capacitate de 105.000 de locuri.

Toată această perioadă a fost extrem de costisitoare pentru clubul catalan, care a estimat investiția în renovarea stadionului la aproape un miliard de euro. Și cu socoteala de acasă nu se potrivește cu cea din târg, se pare că ”factura” finală va fi mult mai mare.

Potrivit jurnalistului Adri Fernandez, suma totală estimată de conducere va fi depășită cu aproximativ 200-300 de milioane de euro. Clubul va fi nevoit să apeleze la un fond de rezervă pentru a acoperi toate cheltuielile, dar și la o parte dintr-un împrumut de 1,5 miliarde de euro.

  • Imago1069507985
×
ÎNAPOI LA ARTICOL

Barcelona, locul doi în La Liga

După ce a pierdut în ultima etapă cu Girona, scor 1-0, Barcelona a rămas pe locul doi în La Liga, la două puncte în spatele rivalei Real Madrid, care are un parcurs perfect în ultimele etape.

În următoarea rundă din campionat, Barcelona va juca pe teren propriu cu penultima clasată Levante.

Publicitate
ARTICOLE PE SUBIECT
Hermannstadt a decis ce se întâmplă cu Dorinel Munteanu, după ce a obținut o singură victorie în nouă meciuri
Hermannstadt a decis ce se întâmplă cu Dorinel Munteanu, după ce a obținut o singură victorie în nouă meciuri
ULTIMELE STIRI
Adrian Porumboiu: ”Este o singură soluție pentru postul de selecționer. Doar el poate să preia naționala”
Adrian Porumboiu: ”Este o singură soluție pentru postul de selecționer. Doar el poate să preia naționala”
Israelienii au făcut anunțul în cazul lui Ofri Arad, după reacția dură a lui Gigi Becali
Israelienii au făcut anunțul în cazul lui Ofri Arad, după reacția dură a lui Gigi Becali
Oportunitate pentru Barcelona! Catalanii pot aduce gratis un fundaș de 22 de milioane de euro
Oportunitate pentru Barcelona! Catalanii pot aduce gratis un fundaș de 22 de milioane de euro
Florin Prunea vine cu o altă perspectivă după sancțiunile primite de Bergodi și Cordea: ”Făceau asta și era capitolul închis”
Florin Prunea vine cu o altă perspectivă după sancțiunile primite de Bergodi și Cordea: ”Făceau asta și era capitolul închis”
Jutta Leerdam se umple de bani după Jocurile Olimpice!
Jutta Leerdam se umple de bani după Jocurile Olimpice!
vezi mai multe stiri
CELE MAI CITITE
Suspendare uriașă pentru Radu Petrescu, după scandalul din Petrolul - FC Argeș!

Suspendare uriașă pentru Radu Petrescu, după scandalul din Petrolul - FC Argeș!

Bodo/Glimt - Inter 3-1 | Lecție de fotbal norvegiană! Echipa lui Chivu, distrusă în a doua repriză

Bodo/Glimt - Inter 3-1 | Lecție de fotbal norvegiană! Echipa lui Chivu, distrusă în a doua repriză

Marius Lăcătuș intervine în conflictul Bergodi - Cordea: „Nu e corectă suspendarea”

Marius Lăcătuș intervine în conflictul Bergodi - Cordea: „Nu e corectă suspendarea”

Tragedie în fotbalul românesc! Puștiul de viitor și-a pierdut viața într-o manieră absurdă

Tragedie în fotbalul românesc! Puștiul de viitor și-a pierdut viața într-o manieră absurdă

Iuliu Mureșan a reacționat după ce Cordea și-a primit pedeapsa: ”Vreau să remarc un singur lucru”

Iuliu Mureșan a reacționat după ce Cordea și-a primit pedeapsa: ”Vreau să remarc un singur lucru”

Nota primită de Cristi Chivu după ce Inter a fost zdrobită în Norvegia

Nota primită de Cristi Chivu după ce Inter a fost zdrobită în Norvegia



Recomandarile redactiei
Adrian Porumboiu: ”Este o singură soluție pentru postul de selecționer. Doar el poate să preia naționala”
Adrian Porumboiu: ”Este o singură soluție pentru postul de selecționer. Doar el poate să preia naționala”
Israelienii au făcut anunțul în cazul lui Ofri Arad, după reacția dură a lui Gigi Becali
Israelienii au făcut anunțul în cazul lui Ofri Arad, după reacția dură a lui Gigi Becali
Florin Prunea vine cu o altă perspectivă după sancțiunile primite de Bergodi și Cordea: ”Făceau asta și era capitolul închis”
Florin Prunea vine cu o altă perspectivă după sancțiunile primite de Bergodi și Cordea: ”Făceau asta și era capitolul închis”
Jackpot pentru FCSB! UEFA a anunțat oficial suma virată în contul campioanei
Jackpot pentru FCSB! UEFA a anunțat oficial suma virată în contul campioanei
Hermannstadt a decis ce se întâmplă cu Dorinel Munteanu, după ce a obținut o singură victorie în nouă meciuri
Hermannstadt a decis ce se întâmplă cu Dorinel Munteanu, după ce a obținut o singură victorie în nouă meciuri
Alte subiecte de interes
Sergi Roberto și-a găsit echipă și semnează! Contract până în 2026
Sergi Roberto și-a găsit echipă și semnează! Contract până în 2026
Se face transferul lui Ilkay Gundogan! Toate detaliile
Se face transferul lui Ilkay Gundogan! Toate detaliile
Ofensivă pentru Joao Felix! Cum vrea FC Barcelona să-l păstreze pe portughez pe Camp Nou
Ofensivă pentru Joao Felix! Cum vrea FC Barcelona să-l păstreze pe portughez pe Camp Nou
Imagini spectaculoase cu noul Camp Nou! Arena catalanilor va arăta grandios
Imagini spectaculoase cu noul Camp Nou! Arena catalanilor va arăta grandios 
CITESTE SI
VIDEO VOYO.RO
UFC
(RO) UFC Fight Night: Strickland vs Hernandez


00:00
UFC
(EN) UFC Fight Night: Strickland vs Hernandez


00:00
UFC
UFC Fight Night: Bautista vs Oliveira


00:00
UFC
UFC 325: Volkanovski vs Lopes 2


00:00
UFC
UFC 324: Gaethje vs Pimblett


00:00
UFC
UFC Fight Night: Royval vs Kape


00:00
UFC
UFC 323: Dvalishvili vs Yan 2


00:00
UFC
UFC Fight Night: Tsarukyan vs Hooker


00:00
UFC
UFC 322: Della Maddalena vs. Makhachev


00:00
UFC
UFC Fight Night: Bonfim vs Brown


00:00
Modifică setările cookies
Don’t miss out on our news and updates! Enable push notifications
Get notifications about important news!