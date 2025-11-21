Zion Suzuki va lipsi de pe teren cel puțin patru luni de zile

Parma îl va înlocui temporar între buturi pe Zion Suzuki cu veteranul Vicente Guaita. Goalkeeperul japonez s-a accidentat grav la mâna stângă și va lipsi cel puțin patru luni de zile de pe teren. Fractura îi poate pune în primejdie chiar și prezența la CM 2026.



În acest condiții, clubul emilian a fost nevoit să transfere rapid un portar liber de contract, iar cel ales a fost veteranul spaniol, care are aproape 500 de meciuri în Segunda Division, La Liga și Premier League. Acesta a fost sub contract cu Celta Vigo până în vara trecută, când clubul galician nu i-a mai prelungit contractul și l-a înlocuit cu Ionuț Radu.



Parma ocupă locul al 17-lea în Serie A, cu doar trei puncte mai mult decât Fiorentina, "lanterna roșie" a clasamentului. Antrenorul Carlos Cuesta îi mai are la dispoziție pe tinerii portari Edoardo Corvi (24 ani), Filippo Rinaldi (22 de ani) și Gianluca Astaldi (19 ani).



Guaita a jucat la Valencia, Getafe, Crystal Palace și Celta

Vicente Guaita Panadero (38 de ani/ 190cm) este născut în cartierul Torrent din Valencia și s-a format la juniorii cluburilor Mont-Sion și VCF Academy. La nivel de seniori a evoluat pentru Valencia B (2006-2009), Valencia CF (2008-2009, 2010-2014), Recreativo Huelva (2009-2010 / împrumutat), Getafe (2014-2018), Crystal Palace (2018-2023) și Celta Vigo (2023-2025).



Acesta nu are selecții pentru naționalele Spaniei și are în palmares Ricardo Zamora Trophy - Segunda Division (2009-2010) și Crystal Palace Player of the Year (2020-2021). Este cotat acum la 400.000 de euro.

Foto - Getty Images

