Ionuț Radu, lăudat de spanioli! Ce au spus după prestația cu Austria de la echipa națională

Ionuț Radu, lăudat de spanioli! Ce au spus după prestația cu Austria de la echipa națională Stranieri
SPORT.RO
Data publicarii:
Data actualizarii:

Prestațiile bune ale lui Ionuț Radu au fost lăudate de presa din Spania.

TAGS:
portarIonut RaduCelta VigoRomania
Din articol

Ionuț Radu a fost adus liber de contract de Celta Vigo de la Venezia și a avut evoluții pe măsura așteptărilor la formați din Spania.

Forma excelentă a portarului român a fost remarcată și de Mircea Lucescu, care l-a răsplătit cu titularizarea în poarta naționalei la meciurile cu Republica Moldova și Austria.

Ionuț Radu, în atenția spaniolilor după prestația bună cu Austria

Radu nu a dezamăgit în meciul România - Austria 1-0 și a reușit să păstreze poarta „tricolorilor” intactă.

Acest aspect nu a fost trecut cu vedere de presa din Spania, care a lăudat prestația românului în meciul cu Austria și a subliniat evoluțiile bune pe care le-a avut în tricoul lui Celta Vigo în acest start de sezon.

„Pauza internațională FIFA a confirmat că Andrei Radu este într-o formă excelentă. Portarul român, o prezență remarcabilă pentru Celta în meciurile recente, s-a întors la echipa națională după o absență de doi ani și a făcut-o ca titular, obținând două victorii. De asemenea, a păstrat poarta neatinsă pentru prima oară în acest sezon în victoria vitală cu 1-0 împotriva Austriei, menținându-i României speranțele de a ajunge la Cupa Mondială.

Deși a primit goluri în fiecare meci pe care l-a jucat la Celta Vigo, opt meciuri din La Liga și două din Europa League, succesorul lui Vicente Guaita se ridică la înălțimea așteptărilor. 

Cele mai bune performanțe ale sale au avut loc la Vallecas, Stuttgart și, mai ales, la Elche, unde a câștigat premiul de MVP în ciuda înfrângerii lui Celta”, au scris spaniolii de la AS.com.

Portarul român de 28 de ani a adunat 10 meciuri în poarta formației din Spania, două în Europa League și opt în La Liga.

3,5 milioane de euro este cota lui Ionuț Radu, conform site-ului de specialitate Transfermarkt.com.

Articol recomandat de stirileprotv.ro
Surse: Șefa Spitalului Militar, sub control judiciar. Cauțiune de 1 milion de lei impusă de procurori
Surse: Șefa Spitalului Militar, sub control judiciar. Cauțiune de 1 milion de lei impusă de procurori
ARTICOLE PE SUBIECT
Bogdan Stelea, mesaj categoric pentru Ionuț Radu după meciul cu Austria: Trebuie să-ți c&acirc;știgi șansa!
Bogdan Stelea, mesaj categoric pentru Ionuț Radu după meciul cu Austria: "Trebuie să-ți câștigi șansa!"
Ionuț Radu, după ce a primit &icirc;ncredere din partea lui Mircea Lucescu: &bdquo;&Icirc;mi place să trăiesc momentul&rdquo;
Ionuț Radu, după ce a primit încredere din partea lui Mircea Lucescu: „Îmi place să trăiesc momentul”
Nu am fost niciodată arogant! Ionuț Radu, discurs dur după Rom&acirc;nia - Moldova 2-1
"Nu am fost niciodată arogant!" Ionuț Radu, discurs dur după România - Moldova 2-1
ULTIMELE STIRI
Florin Talpan exultă după ce UEFA a șters FCSB de pe site și cere să fie făcut general: Realizările mele sunt notabile!
Florin Talpan exultă după ce UEFA a șters FCSB de pe site și cere să fie făcut general: "Realizările mele sunt notabile!"
(P) Super Cote pentru etapa de Premier League: cu Liverpool - United &icirc;n prim-plan
(P) Super Cote pentru etapa de Premier League: cu Liverpool - United în prim-plan
Mihai Stoica &icirc;i cere plecarea: Să i se str&acirc;ngă m&acirc;na și să i se dea o medalie
Mihai Stoica îi cere plecarea: "Să i se strângă mâna și să i se dea o medalie"
Haos &icirc;n Gruia, tun &icirc;n Pipera? Becali forțează transferul iernii și &icirc;l vrea pe starul de la CFR Cluj
Haos în Gruia, tun în Pipera? Becali forțează transferul iernii și îl vrea pe starul de la CFR Cluj
(P) Perioadă plină de provocări pentru Real Madrid: Urmează meciurile cu Juventus, FC Barcelona și Liverpool
(P) Perioadă plină de provocări pentru Real Madrid: Urmează meciurile cu Juventus, FC Barcelona și Liverpool
vezi mai multe stiri
CELE MAI CITITE
Ungurii au urmărit Csikszereda - CFR Cluj și l-au descris pe Louis Munteanu &icirc;n doar două cuvinte

Ungurii au urmărit Csikszereda - CFR Cluj și l-au descris pe Louis Munteanu în doar două cuvinte

Becali aruncă &bdquo;bomba&ldquo;: Varga pune la CFR un președinte &bdquo;abonat&ldquo; la titlu. &bdquo;E meseriaș!&ldquo;

Becali aruncă „bomba“: Varga pune la CFR un președinte „abonat“ la titlu. „E meseriaș!“

Mihai Stoica a lămurit situația lui Mihai Popescu și a sugerat că &icirc;ncă un jucător va pleca: &rdquo;Gigi a hotăr&acirc;t!&rdquo;

Mihai Stoica a lămurit situația lui Mihai Popescu și a sugerat că încă un jucător va pleca: ”Gigi a hotărât!”

Fază uluitoare petrecută la Miercurea Ciuc! Ce s-a &icirc;nt&acirc;mplat &icirc;n Csikszerda - CFR Cluj, de noaptea minții

Fază uluitoare petrecută la Miercurea Ciuc! Ce s-a întâmplat în Csikszerda - CFR Cluj, de noaptea minții

Mircea Lucescu i-a dat replica lui Rădoi după ce antrenorul Craiovei l-a desființat: &rdquo;Am greșit c&acirc;nd am spus că te stimez&rdquo;

Mircea Lucescu i-a dat replica lui Rădoi după ce antrenorul Craiovei l-a desființat: ”Am greșit când am spus că te stimez”

Csikszereda - CFR Cluj 2-2 | Ciucanii au smuls remiza la ultima fază! Penalty executat spectaculos

Csikszereda - CFR Cluj 2-2 | Ciucanii au smuls remiza la ultima fază! Penalty executat spectaculos



Recomandarile redactiei
Florin Talpan exultă după ce UEFA a șters FCSB de pe site și cere să fie făcut general: Realizările mele sunt notabile!
Florin Talpan exultă după ce UEFA a șters FCSB de pe site și cere să fie făcut general: "Realizările mele sunt notabile!"
Haos &icirc;n Gruia, tun &icirc;n Pipera? Becali forțează transferul iernii și &icirc;l vrea pe starul de la CFR Cluj
Haos în Gruia, tun în Pipera? Becali forțează transferul iernii și îl vrea pe starul de la CFR Cluj
Mihai Stoica &icirc;i cere plecarea: Să i se str&acirc;ngă m&acirc;na și să i se dea o medalie
Mihai Stoica îi cere plecarea: "Să i se strângă mâna și să i se dea o medalie"
Rezultat excelent pentru Reghecampf! Ce a făcut echipa lui &icirc;n Liga Campionilor Africii
Rezultat excelent pentru Reghecampf! Ce a făcut echipa lui în Liga Campionilor Africii
Veste majoră &icirc;nainte de Bosnia - Rom&acirc;nia: Am primit cea mai importantă &icirc;ntărire posibilă!
Veste majoră înainte de Bosnia - România: "Am primit cea mai importantă întărire posibilă!"
Alte subiecte de interes
Rapid și-a găsit portar! Lovitură uriașă pe piața transferurilor
Rapid și-a găsit portar! Lovitură uriașă pe piața transferurilor
Misterul neconvocărilor lui Roland Niczuly sub tricolor. De ce ar fi omis portarul lui Sepsi de selecționeri
Misterul neconvocărilor lui Roland Niczuly sub tricolor. De ce ar fi omis portarul lui Sepsi de selecționeri
Horațiu Moldovan, &icirc;n cursă cu Ionuț Radu pentru transferul &icirc;n Serie B! Italienii au anunțat favoritul: &rdquo;El este &icirc;n plan secund!&rdquo;
Horațiu Moldovan, în cursă cu Ionuț Radu pentru transferul în Serie B! Italienii au anunțat favoritul: ”El este în plan secund!”
&rdquo;Dramatic&rdquo; Anunțul italienilor despre transferul internaționalului rom&acirc;n
”Dramatic” Anunțul italienilor despre transferul internaționalului român
Starul Rom&acirc;niei U18 e născut &icirc;n Spania, a fost crescut de Barcelona și joacă la Celta Vigo: &bdquo;Modelul meu e Mbappe!&rdquo;
Starul României U18 e născut în Spania, a fost crescut de Barcelona și joacă la Celta Vigo: „Modelul meu e Mbappe!”
&bdquo;De asta am luat decizia de a pleca!&rdquo; Xavi Hernandez, declarație neobișnuită după victoria cu Celta Vigo&nbsp;
„De asta am luat decizia de a pleca!” Xavi Hernandez, declarație neobișnuită după victoria cu Celta Vigo 
CITESTE SI
Ce salariu avea comandantul Spitalului Militar, acuzat de corupție. Prima femeie medic general, decorată cu &icirc;nalte distincții

stirileprotv Ce salariu avea comandantul Spitalului Militar, acuzat de corupție. Prima femeie medic general, decorată cu înalte distincții

Ioana Grama, &icirc;n ipostaze &icirc;ndrăznețe cu noul iubit. A lăsat inhibițiile deoparte și a publicat imaginile pe internet

protv Ioana Grama, în ipostaze îndrăznețe cu noul iubit. A lăsat inhibițiile deoparte și a publicat imaginile pe internet

Trump face o dezvăluire despre Putin: &rdquo;Am văzut multe lucruri de necrezut, iar acesta se numără printre ele&rdquo;

stirileprotv Trump face o dezvăluire despre Putin: ”Am văzut multe lucruri de necrezut, iar acesta se numără printre ele”

Regina Camilla, apariție plină de eleganță la un eveniment organizat la Westminster Abbey. GALERIE FOTO

stirileprotv Regina Camilla, apariție plină de eleganță la un eveniment organizat la Westminster Abbey. GALERIE FOTO

VIDEO VOYO.RO
UFC
(EN) UFC Fight Night: de Ridder vs Hernandez


00:00
UFC
(RO) UFC Fight Night: de Ridder vs Hernandez


00:00
UFC
UFC Fight Night: Oliveira vs Fiziev


00:00
UFC
(RO) UFC Fight Night: Oliveira vs Fiziev


00:00
UFC
UFC 320: Ankalaev vs Pereira 2


00:00
UFC
UFC Fight Night: Ulberg vs Reyes


00:00
UFC
UFC Fight Night: Lopes vs Silva


00:00
UFC
UFC Fight Night: Imavov vs Borralho


00:00
UEFA Europa League
Rezumat: FCSB - Aberdeen


00:00
UEFA Europa League
FCSB - Aberdeen


00:00
Modifică setările cookies
Don’t miss out on our news and updates! Enable push notifications
Get notifications about important news!