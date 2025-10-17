Ionuț Radu, lăudat de spanioli! Ce au spus după prestația cu Austria de la echipa națională

Acest aspect nu a fost trecut cu vedere de presa din Spania, care a lăudat prestația românului în meciul cu Austria și a subliniat evoluțiile bune pe care le-a avut în tricoul lui Celta Vigo în acest start de sezon.

Forma excelentă a portarului român a fost remarcată și de Mircea Lucescu, care l -a răsplătit cu titularizarea în poarta naționalei la meciurile cu Republica Moldova și Austria.

Ionuț Radu a fost adus liber de contract de Celta Vigo de la Venezia și a avut e voluții pe măsura așteptărilor la formați din Spania .

„Pauza internațională FIFA a confirmat că Andrei Radu este într-o formă excelentă. Portarul român, o prezență remarcabilă pentru Celta în meciurile recente, s-a întors la echipa națională după o absență de doi ani și a făcut-o ca titular, obținând două victorii. De asemenea, a păstrat poarta neatinsă pentru prima oară în acest sezon în victoria vitală cu 1-0 împotriva Austriei, menținându-i României speranțele de a ajunge la Cupa Mondială.

Deși a primit goluri în fiecare meci pe care l-a jucat la Celta Vigo, opt meciuri din La Liga și două din Europa League, succesorul lui Vicente Guaita se ridică la înălțimea așteptărilor.

Cele mai bune performanțe ale sale au avut loc la Vallecas, Stuttgart și, mai ales, la Elche, unde a câștigat premiul de MVP în ciuda înfrângerii lui Celta”, au scris spaniolii de la AS.com.

Portarul român de 28 de ani a adunat 10 meciuri în poarta formației din Spania, două în Europa League și opt în La Liga.

3,5 milioane de euro este cota lui Ionuț Radu, conform site-ului de specialitate Transfermarkt.com.

