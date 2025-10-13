Fostul internațional consideră că Radu merită să primească în continuare încredere, dar l-a și avertizat că locul de titular nu este garantat.



După o evoluție sigură în meciul cu Austria, Ionuț Radu a primit laude, iar Bogdan Stelea este de părere că portarul de la Celta Vigo ar trebui să aibă continuitate între buturi. Totuși, "Arnold" a subliniat că lupta pentru postul de titular este acerbă, având în vedere rotația constantă din ultima perioadă, cu Horațiu Moldovan și Florin Niță apărând și ei pentru națională.



"Normal acum trebuie să i se dea încredere în continuare lui Radu. A apărat, rezultatul a fost pozitiv, a apărat bine, mi se pare normal să i se dea încredere", a transmis Stelea, potrivit GSP.



"Când ai echipă de club, ți se dă încredere"



Fostul mare portar a pus accentul pe un aspect esențial: Radu trebuie să confirme constant pentru a-și securiza poziția. Stelea a amintit de perioada dificilă prin care a trecut goalkeeperul, care l-a ținut departe de circuitul echipei naționale, și a insistat că performanțele de la echipa de club sunt decisive.



"Șansa de a sta mult în poartă trebuie să o câștigi. Radu a avut o perioadă grea în ultimii ani până să-și găsească un loc să îi fie bine. Cred că din această cauză nu a fost în circuitul naționalei. Când ai echipă de club, ești titular și ai meciuri, ți se dă încredere la echipa națională", a mai spus Bogdan Stelea.



Decizia lui Mircea Lucescu de a-l titulariza pe Radu a fost una studiată, selecționerul dezvăluind că s-a consultat inclusiv cu fiul său, Răzvan Lucescu, și că a avut mai multe discuții cu portarul. "Regret că nu l-am chemat mai devreme", a punctat "Il Luce" la conferința de presă de după partidă, confirmând încrederea pe care o are în goalkeeperul de 3,5 milioane de euro.

