Tricolorii au dominat meciul disputat pe Arena Națională, iar succesul le oferă un moral uriaș înaintea duelurilor decisive cu Bosnia și San Marino.



Pentru a prinde primul loc, România are nevoie de două victorii și de pași greșiți ai Austriei în meciurile cu Cipru și Bosnia.



Remarcatul lui Cosmin Bărcăuan din România - Austria 1-0: „Punctul forte al echipei!”



Fostul internațional Cosmin Bărcăuan a urmărit partida și i-a lăudat pe Ionuț Radu și Ianis Hagi, considerându-l pe portarul echipei naționale „punctul forte” al serii.



Mai mult, fostul fundaș al „tricolorilor” a vorbit și despre prestația lui Ianis Hagi, jucător recent transferat în Turcia, la Alanyaspor.

„Am urmărit meciul până în minutul golului. Nu am văzut golul, am văzut 0-0, m-am enervat și astfel am ratat golul.



Meciul, sincer, mi-a plăcut. A doua repriză mi s-a părut mai bună decât prima. Jucătorii au intrat motivați, mult mai hotărâți și mai organizați.



Ionuț Radu în poartă a fost foarte bun! Cred că a fost punctul forte al echipei.



(n.r. - Merită să fie titular?) Asta decide altcineva, dar mi-a plăcut. Dacă evoluțiile lui vor fi în continuare așa, îți dai seama că va fi greu să-l scoți din poartă. Mai ales că apără bine și la echipa lui de club.



Ianis Hagi nu și-a găsit locul, se vedea. Dar în a doua repriză, foarte bine! În a doua repriză, totul a mers bine! Și rezervele au intrat bine, au adus un plus echipei.



O victorie foarte importantă. Foarte importantă! Avem speranțe pentru Mondial. Asta e cel mai important!”, a declarat Bărcăuan pentru Sport.ro.



Cine este Cosmin Bărcăuan

Născut pe 5 august 1978, la Oradea, Cosmin Bărcăuan a început fotbalul la FC Bihor, dar și-a făcut un nume în fotbalul românesc la Dinamo București, unde a câștigat Cupa României de două ori.



Transferul la Șahtior Donețk i-a oferit șansa de a lucra cu Mircea Lucescu și de a juca în Champions League, unde s-a duelat cu Ronaldinho, Adriano, Messi și alte legende ale fotbalului mondial.



De-a lungul carierei, a mai evoluat în Grecia și Rusia, la echipe precum PAOK Salonic și OFI Creta, iar pentru naționala României a jucat de opt ori, marcând două goluri, inclusiv unul la debut, într-o victorie cu Iugoslavia.



După retragere, a devenit antrenor, activând în ligile inferioare din Grecia și chiar la echipa secundă a Olympiacos, în două perioade distincte. De asemenea, a fost scouter pentru FC Voluntari.

