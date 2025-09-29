VIDEO Ionuț Radu, "eroul fără pelerină", premiat în LaLiga: "Mulțumesc, dar nu contează"

Ionuț Radu, "eroul fără pelerină", premiat în LaLiga: "Mulțumesc, dar nu contează"
Ionuț Radu (28 de ani) a făcut un nou meci mare în poarta lui Celta Vigo, însă echipa sa a rămas fără victorie în acest start de sezon din Spania.

Celta VigoElcheLaLigaIonut Radu
Duminică, Radu a fost desemnat omul meciului Elche - Celta Vigo 2-1, contând pentru runda a șaptea din LaLiga. Deși echipa sa a pierdut, portarul român a avut șase intervenții salvatoare, inclusiv un penalty apărat în fața lui Rafa Mir, la scorul de 1-1.

Ionuț Radu, desemnat MVP-ul din Elche - Celta Vigo 2-1

  • Elche, una dintre revelațiile sezonului din LaLiga, a deschis scorul în minutul 18, prin Andre Silva, iar Borja Iglesias a restabilit egalitatea cinci minute mai târziu. Gazdele au dat lovitura în minutul 68, când John Donald a reușit golul decisiv de 2-1.

Ionuț Radu: "Mulțumesc, dar nu mai contează"

Descris drept "zidul românesc" de Celta Vigo și "eroul fără pelerină și fără premiu" de publicația ElDesmarque, Radu nu s-a putut bucura de titlul de omul meciului.

"Nu a fost un meci simplu pentru că Elche are parte de un start de sezon foarte bun. Și noi am făcut un meci bun azi, dar ei au fost cei care au marcat pe final. Faptul că am fost desemnat omul meciului? Mulțumesc, dar în cele din urmă nu mai contează.

Suntem triști pentru că ne-am fi dorit să câștigăm și să îi mulțumim pe fanii care au făcut deplasarea aici. Toată concentrarea trebuie să fie acum la meciul cu PAOK. E nevoie să ne corectăm greșelile", a spus Radu, după meci.

Celta Vigo are cinci remize și două înfrângeri în primele 7 etape din LaLiga și ocupă locul 16, cu 5 puncte. Pentru echipa lui Ionuț Radu urmează meciul de acasă din Europa League împotriva lui PAOK Salonic, joi.

