Ionuț Radu, după ce a primit încredere din partea lui Mircea Lucescu: „Îmi place să trăiesc momentul”

Tricolorii lui Lucescu au dat lovitura la ultima fază a meciului, după ce Ianis Hagi l-a servit perfect pe Virgil Ghiță, iar fundașul a adus victoria României.

România a avut apoi două ocazii mari prin Mihăilă, care a lovit bara, și prin Andrei Rațiu, a cărui șut a fost respins de portarul Schlager.

După o primă repriză solidă a tricolorilor, a doua parte a început cu o ocazie a trupei lui Ralf Rangnick, care a fost periculoasă prin șutul lui Sabitzer, respins excelent de Ionuț Radu.

România a început în forță meciul de pe Arena Națională, iar prima mare ocazie a aparținut elevilor lui Mircea Lucescu, când Mihăilă a trimis spectaculos în minutul 7, dar execuția atacantului de bandă a trecut puțin pe lângă poartă.

Ionuț Radu a profitat de încrederea oferită de Mircea Lucescu



Ionuț Radu a scos în evidență prestația excelentă a României și a explicat că naționala avea mare nevoie de victorie în acest meci.

Portarul naționalei s-a bucurat de încrederea oferită de Mircea Lucescu, chiar dacă a gafat în meciul amical cu Moldova.

„Eu eram pregătit pentru meci, a fost decizia domnului Mircea. Am jucat și am obținut o victorie. După cum am mai spus, îmi place să trăiesc momentul. Dacă îmi fac așteptări, poate voi fi dezamăgit uneori.

Mă antrenez în fiecare zi, iar rezultatele vin când respecți fotbalul și pe tine ca sportiv. Trebuie să credem, am arătat și azi. A fost unul dintre cele mai bune meciuri ale naționalei. Trebuie să construim pe prestația pe care am avut-o azi și sunt convins că vom fi la Mondial.

Noi credem, dar trebuie să vină și din partea voastră. Era un moment tensionat, aveam nevoie de victorie, iar eu și domnul Mircea ne-am felicitat. O seară perfectă. Nu ne gândim că pleacă mister, ci să respectăm cerințele pe care le are. Ne gândim doar la meci și să jucăm cât mai bine. Conexiune a fost mereu, poate asta vedeți voi din afară, au fost momente tensionate între voi și dânsul.

Este ca un tată pentru noi, merita această victorie. Vreau să fim conștienți că putem mult mai mult decât am făcut în trecut, trebuie să muncim ca să atingem obiectivul. Când se creează emulația asta în jurul nostru, toate lucrurile merg pozitiv”, a spus Ionuț Radu, la Prima Sport.

Clasamentul actualizat din Grupa H