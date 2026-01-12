La momentul redactării acestui articol, Universitatea Craiova este lider, cu 40 de puncte, urmată de Rapid București, la o singură lungime distanță. FC Botoșani și Dinamo completează podiumul, ambele cu câte 38 de puncte.



În acest context, Victor Angelescu, acționarul minoritar al Rapidului, a vorbit pentru PRO TV și Sport.ro despre bătălia din vârful clasamentului și despre șansele campioanei en-titre, FCSB, aflată doar pe locul 9, cu 31 de puncte.

Victor Angelescu a numit echipa cu care se bate cu Rapid la titlu



Oficialul giuleștean este de părere că Universitatea Craiova este echipa care a impresionat cel mai mult până acum și principala candidată la titlu, în timp ce misiunea FCSB-ului va fi mult mai complicată în acest sezon.



„E clar că, dacă intră în play-off (n.r - FCSB), vor încerca să țintească titlul. Dar cred că va fi mult mai greu pentru ei anul acesta, asta este clar. Din punctul meu de vedere, Craiova a arătat cel mai bine. Va fi un campionat pe muchie de cuțit, atât pentru play-off, cât și pentru titlu”, a declarat Victor Angelescu.



Rapid revine în țară după stagiul de pregătire din Antalya, unde a disputat două meciuri amicale: victorie 2-1 cu ȚSKA Sofia și înfrângere, 1-2, cu polonezii de la Wisla Plock.



Giuleștenii vor relua campionatul în etapa a 22-a, sâmbătă, 17 ianuarie, de la ora 20:00, pe teren propriu, împotriva nou-promovatei Metaloglobus, partidă ce va putea fi urmărită în format LIVE TEXT pe Sport.ro.

