Rămasă descoperită la mijlocul terenului, după ce Adrian Șut a decis să plece în Emiratele Arabe Unite, la Al Ain, FCSB trebuie să miște pe piața de transferuri.

Anunțul făcut de impresarul lui Ofri Arad

Roș-albaștrii l-au transferat în această iarnă pe Andre Duarte, fotbalistul plecat cu scandal de la Ujpest, iar, acum, campioana României pregătește o nouă lovitură.

Mihai Stoica a dezvăluit că Florin Cernat, directorul sportiv al campioanei, a propus la echipă un fotbalist care a impresionat alături de echipa sa în acest sezon. Este vorba despre israelianul Ofri Arad, care a jucat ultima oară la Kairat Almaty.

Închizătorul de 27 de ani are șase meciuri în acest sezon la Kairat Almaty și a reușit să marcheze și un gol împotriva Interului lui Cristi Chivu, când italienii s-au impus cu 2-1.

Ofri Arad ar lua în considerare oferta primită de la FCSB, însă ar avea pe masă și alte propuneri mai avantajoase din punct de vedere financiar. Avantajul roș-albaștrilor este că Arad și-ar dori să rămână în fotbalul european.

Arad este dorit și de cluburi din Israel, însă agentul fotbalistului, Gilad Katsav, a declarat faptul că jucătorul nu își dorește să revină în țara sa. Ofertele bănoase vin însă din MLS, China și Japonia, astfel că rămâne de văzut dacă israelianul va decide să semneze în cele din urmă cu campioana României.

”Arad este dorit în anumite campionate, în MLS, precum și în China și Japonia. Intenția noastră nu este să ne întoarcem în Israel. Am avut oferte de la două echipe din Israel, dar obiectivul nostru nu este să revenim acolo. Cred că vom găsi o soluție. Ferestrele de transferuri încep la mijlocul lunii ianuarie în ligile despre care am vorbit”, a spus Katsav, conform Walla.

1,2 milioane de euro este cota de piață a lui Ofri Arad, conform Transfermarkt.

Mihai Stoica: ”Va implica banii către el și un salariu bun!”

”Vom aduce un număr 6. Avem unul deja, dar nu știm ce șanse avem, deocamdată. Ne-a transmis că ia în calcul să vină, dar deocamdată, trebuie să vadă dacă nu cumva acceptă o ofertă de pe alt continent pe bani foarte mulți. Ezită, dar așteptăm.

E un jucător care a jucat într-o competiție europeană și a făcut-o bine sezonul acesta și care a terminat contractul acum! Este jucător liber. Va implica banii către el și un salariu bun. Are o cotă mare”, a spus Mihai Stoica la Fanatik.

