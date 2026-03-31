Potrivit italienilor, antrenorul român dorește să-l promoveze pe Samir Handanovic antrenor cu portarii la prima echipă.

Cristi Chivu planifică o remaniere masivă în această vară. Mai mulți jucători aflați pe final de carieră urmează să plece de la club la finalul actualei stagiuni, în timp ce Beppe Marotta caută fotbaliști pentru a consolida toate compartimentele. Modificările pregătite nu se limitează doar la lot, ci implică și banca tehnică.

Promovare după doi ani la tineret

Fostul internațional sloven Samir Handanovic este omul pe care Chivu îl vrea pentru a-și completa echipa tehnică. Potrivit inormațiilor publicate de FCInter1908, acesta va trece de la academia clubului direct pe banca formației de seniori.

Handanovic a apărat poarta grupării de pe „Giuseppe Meazza” timp de 11 ani. A ajuns la echipa milaneză în 2012, de la Udinese, și a jucat acolo până la retragerea din activitate, în 2023. Imediat după agățarea mănușilor în cui, s-a alăturat sectorului juvenil, preluând funcția de antrenor cu portarii la echipa Under-17 în anul 2024.

După două sezoane în care a activat exclusiv la nivel de juniori, slovenul este acum gata să facă pasul către staff-ul primei echipe. Rămâne de văzut ce decizie va lua, în cele din urmă, Chivu alături de conducerea lui Inter.