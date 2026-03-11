Adnan Golubovic (30 de ani) a fost printre primii jucători transferați de Dinamo după promovarea în Superligă. A fost titular în poarta ”câinilor” timp de doi ani, iar în ultimele etape ale sezonului precedent a fost preferat tânărul Alexandru Roșca.

Slovenul a plecat după doi ani de la Dinamo și a semnat în Kosovo, cu FC Ballkani. Samir Handanovic (41 de ani), fostul portar de la Inter Milano, a fost impresionat de calitățile lui Golubovic.

Samir Handanovic, impresionat de fostul portar al lui Dinamo

Alessandro Caparco, fost antrenor cu portarii la Dinamo, a dezvăluit o discuție privată avută cu actualul antrenor de la Inter U17. Handanovic este de părere că Golubovic putea ajunge la un alt nivel dacă nu era măcinat de accidentări.

„Cât am fost eu, am reușit să (n.r. îl țină în frâu)... Dar vezi că era greu să lucrezi cu unul ca Adnan. Așa calitate găsești mai greu cu bugetul lui Dinamo, nu era bugetul actual atunci. Handanovic, sloven ca el, mi-a zis că dacă nu își rupea genunchii, nu era în campionatul nostru.

Și-a rupt genunchii de două ori, iar o dată, când să revină, iar și-a rupt. La un moment dat, a fost și în Italia, în Serie B, și a vrut să îl oprească Bari. Și-a rupt iar genunchii. Problema lui e caracterul, el are probleme cu caracaterul”, a spus Caparco, potrivit iamsport.

În cei doi ani la Dinamo, Golubovic a bifat 65 de meciuri, iar 16 dintre acestea s-au încheiat fără gol încasat. A fost clubul la care portarul sloven a bifat cele mai multe meciuri din cariera sa.