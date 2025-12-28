Deși compartimentul ofensiv al milanezilor arată solid în acest moment, Cristi Chivu și conducerea clubului nu se culcă pe o ureche și caută să împrospăteze lotul cu sânge proaspăt. Strategia tehnicianului român se axează pe identificarea unor talente care pot crește odată cu echipa, iar radarul scouterilor s-a oprit pe „Bentegodi”.



Potrivit informațiilor furnizate de Sportitalia, interesul pentru Giovane a depășit faza de tatonare, existând deja contacte directe între oficialii Interului și agentul jucătorului. Chiar dacă mutarea nu este văzută ca o urgență pentru fereastra de mercato din ianuarie, Chivu vrea să se asigure că are prima opțiune pentru vară sau pentru un viitor apropiat, securizând drepturile unui fotbalist care se pliază pe viziunea sa tactică.



Situația nu se anunță una simplă pentru trupa antrenată de fostul căpitan al naționalei României. Prestațiile lui Giovane în tricoul Veronei au atras atenția mai multor cluburi importante, gata să intre în licitație.

Cifre impresionante la Verona



Giovane Santana do Nascimento, atacantul de 22 de ani născut la Santa Bárbara d'Oeste, s-a impus rapid ca un titular incontestabil la Hellas Verona după sosirea sa gratis de la Corinthians, în vara lui 2025. Cu un fizic impunător de 1,84 metri și un picior stâng redutabil, brazilianul a fost om de bază la veronezi, bifând 15 meciuri în Serie A, în acest sezon, contribuind decisiv cu 3 goluri și 4 pase de gol.



Evoluțiile sale au dus la o explozie a cotei de piață, care a atins un prag record de 12 milioane de euro în actualizarea din decembrie. Fotbalistul mai are contract cu gruparea de pe „Bentegodi” până în iunie 2029, detaliu care confirmă statutul său de piesă de bază, dar și poziția solidă a clubului în eventualele negocieri.

