Cotat la 9 milioane de euro de site-urile de specialitate, atacantul polonez a bifat 179 de apariții în toate competițiile pentru echipa catalană, și-a trecut în cont 115 reușite și, pe deasupra, a oferit și 23 de pase decisive.

În acest sezon, Lewandowski a înscris 11 goluri în La Liga (două assist-uri, 21 de apariții), două în UEFA Champions League (un assist, șapte apariții) și unul în Supercupa Spaniei.

Robert Lewandowski își decide viitorul: ”Îmi mai dau doar trei luni”

Robert Lewandowski va împlini în vară 38 de ani, iar cu trei luni înainte de încheierea sezonului, el a dezvăluit că se va gândi până la sfârșitul stagiunii ce va face cu cariera sa.

”Îmi voi acorda aproximativ trei luni pentru a decide ce vreau să fac în legătură cu viitorul meu. Barcelona are tot ce ne trebuie, iar eu și familia mea ne simțim foarte confortabil aici”, a spus Lewandowski.