Robert Lewandowski își decide viitorul: "Îmi mai dau doar trei luni"

Robert Lewandowski își decide viitorul: ”Îmi mai dau doar trei luni” La Liga
Data publicarii:
Data actualizarii:

Robert Lewandowski (37 de ani) este legitimat la FC Barcelona din iulie 2022.

Cotat la 9 milioane de euro de site-urile de specialitate, atacantul polonez a bifat 179 de apariții în toate competițiile pentru echipa catalană, și-a trecut în cont 115 reușite și, pe deasupra, a oferit și 23 de pase decisive.

În acest sezon, Lewandowski a înscris 11 goluri în La Liga (două assist-uri, 21 de apariții), două în UEFA Champions League (un assist, șapte apariții) și unul în Supercupa Spaniei.

Robert Lewandowski își decide viitorul: ”Îmi mai dau doar trei luni”

Robert Lewandowski va împlini în vară 38 de ani, iar cu trei luni înainte de încheierea sezonului, el a dezvăluit că se va gândi până la sfârșitul stagiunii ce va face cu cariera sa.

”Îmi voi acorda aproximativ trei luni pentru a decide ce vreau să fac în legătură cu viitorul meu. Barcelona are tot ce ne trebuie, iar eu și familia mea ne simțim foarte confortabil aici”, a spus Lewandowski.

Contractul fotbalistului cu FC Barcelona se termină la finalul lui iunie și sunt mai șanse să se despartă de catalani. Rămâne de văzut dacă Lewandowski se va retrage sau va continua să joace.

Barcelona, în clasament

FC Barcelona se află pe primul loc în La Liga cu 64 de puncte. După 26 de etape, echipa pregătită de Hansi Flick a bifat 21 de victorii, un rezultat de egalitate și patru înfrângeri.

Clasamente oferite de Sofascore
