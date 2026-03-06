Încep Jocurile Paralimpice de la Milano-Cortina. Cine reprezintă România

Jocurile Paralimpice de Iarnă Milano-Cortina 2026 încep astăzi, cu o ceremonie programată la ora 21:00. Competiţia se desfăşoară în perioada 6-15 martie 2026 şi aduce la start aproximativ 665 de sportivi din peste 50 de ţări, în şase discipline: para schi alpin, para biatlon, para schi fond, para snowboard, para hochei pe gheaţă şi wheelchair curling. România va fi reprezentată de doi sportivi, scrie news.ro.

Întrecerile sunt organizate în mai multe locuri din nordul Italiei, iar Cortina d’Ampezzo este punctul central pentru para schi alpin şi para snowboard – disciplinele în care România va fi reprezentată.

România aliniază doi sportivi

La Milano-Cortina 2026, România va avea doi reprezentanţi în competiţie:

Mihăiţă Papară – para snowboard, clasa SB-LL1

Andrei-Sorin Popa – para schi alpin, clasa LW9-2 (Standing)

Pentru România, participarea se concentrează în trei probe:

Snowboard Cross

Banked Slalom

Slalom (schi alpin)

Potrivit Comitetului Naţional Paralimpic, este o prezenţă importantă într-un context internaţional extrem de competitiv şi marchează continuitatea României în para snowboard, consolidarea prezenţei în para schi alpin şi prima participare masculină, a cincea participare a României la Jocurile Paralimpice de Iarnă.

Mihăiţă Papară – trei zile decisive pe pârtia de snowboard

Para snowboard-ul este programat în două momente distincte ale competiţiei: la început şi spre final.

Para Snowboard – SB-LL1 - Cortina Para Snowboard Park

7 martie 2026 – Snowboard Cross (calificări / seeding)

Prima apariţie a lui Mihăiţă Papară este în Snowboard Cross (SBX), probă spectaculoasă de viteză, cu obstacole multiple şi săritori mari. Seeding-ul stabileşte tabloul finalelor.

Men’s SBX SB-LL1 Seed 11:42 | 12:42

8 martie 2026 – Snowboard Cross (finale)

Finalele SBX au loc pe 8 martie, într-un format eliminatoriu, unde diferenţele se fac în fracţiuni de secundă (în funcţie de avansare):

1/8 Finals – 11:00 | 12:00

Quarterfinals – 11:33 | 12:33

Semifinal – 12:20 | 13:20

Small Final – 12:41 | 13:41

Big Final – 12:44 | 13:44

14 martie 2026 – Banked Slalom (finale)

A doua probă este Banked Slalom (BSL), cursă individuală contra cronometru, pe un traseu tehnic cu viraje înclinate.

Run 1 – 10:44 | 11:44

Run 2 (medal event) – 12:34 | 13:34

Pentru Mihăiţă Papară, Milano-Cortina 2026 înseamnă a treia participare paralimpică consecutivă, după PyeongChang 2018 şi Beijing 2022.

Andrei-Sorin Popa – Slalom în ultima zi de competiţie

Probele de para schi alpin sunt distribuite pe mai multe zile (Downhill, Super-G, Giant Slalom, Slalom şi Alpine Combined). România este reprezentată în:

15 martie 2026 – Slalom masculin (Standing)

Andrei-Sorin Popa concurează în Slalom (SL), probă tehnică programată în ultima zi competiţională. Slalomul presupune două manşe, cu porţi dese şi schimbări rapide de direcţie, unde controlul şi precizia sunt decisive.

Para Schi Alpin – LW9-2 (Standing)Tofane Alpine Skiing Centre – Cortina

– LW9-2 (Standing)Tofane Alpine Skiing Centre – Cortina Run 1 (Standing) – ~09:00 (după Sitting Run 1) | ~10:00

Run 2 (Standing – medal event) – ~12:00 (după Sitting Run 2) | ~13:00

(Orele pot varia uşor în funcţie de ordinea claselor; Standing este programat înaintea Sitting.)

Participarea lui Popa vine în urma alocării unui loc prin procedura Bipartite, confirmând progresul şi potenţialul demonstrat în sezonul competiţional.

Delegaţie restrânsă, misiune clară

România porneşte la Milano-Cortina 2026 cu o delegaţie compactă, dar puternică, în care fiecare rol contează.

Eva Tófalvi este Şef de delegaţie (Chief of Mission) şi coordonatoarea departamentului de sporturi de iarnă din cadrul CNP, aducând experienţa unei cariere olimpice de excepţie în managementul unei misiuni în care fiecare detaliu contează.

Staff tehnic

Angelo Bude – antrenor

Andrei Şubran – antrenor

Ioan Emanuel Ţolca – fizioterapeut

Alexandru Valentin Brendea – staff tehnic

Reperele competiţiei