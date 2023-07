Chiar și așa, Sănătatea poate continua în al treilea eșalon, după ce mai multe echipe și-au anunțat retragerea din campionat.

Alături de Florescu, fostul decar al naționalei României, de la Sănătatea Cluj a plecat și Valentin Lemnaru (39 de ani), fost atacant la U Cluj, FCSB și Dinamo.

George Florescu nu mai este antrenorul Sănătății Cluj!

”Mulțumim, George Florescu!

Mulțumim, Valentin Lemnaru!

Colaborarea dintre cei doi și clubul nostru a ajuns la final! Le mulțumim pentru cei doi ani petrecuți alături de noi! Mult succes în continuare!”, au scris cei de la Sănătatea Cluj, pe Facebook.

George Florescu și-a început cariera de fotbalist la Universitatea Cluj, după care a mai trecut pe la Sheriff Tiraspol, Tiligul-Tiras, Torpedo Moscova, Alania, FC Midtjylland, Arsenal Kiev, Astra Giurigu, Dinamo Moscova, FK Qabala și Omonia Nicosia sunt echipele pentru care a mai evoluat Florescu în cariera sa.

George Florescu: „Într-o vacanță de o lună, 80% din nopți erau pierdute. Distracții, alcool, țigări, anturaje”

George Florescu ales un drum diferit pentru viața sa. S-a botezat anul trecut în Biserica Betania din Cluj, iar recent a povestit despre criticile pe care le-a întâmpinat când evolua la echipa națională.

„Cel mai important aspect din viața mea de adolescent a fost la vârsta de 16 ani, când deja făceam parte dintr-o bandă. Eram, în același timp, foarte bun la școală, un sportiv foarte bun. La 16 ani, deja, semnasem un contract cu Universitatea Cluj, cu echipa mare, dar, în timpul liber, făceam parte și dintr-o gașcă de cartier. Într-o seară ne-am adunat la spart semințe și am intrat într-o altercație cu trei studenți, noi eram vreo 15- 20, iar săracii studenți s-au ales cu răni destul de grave și multe zile de spitalizare. A urmat partea mai puțin plăcută, noi am crezut că suntem tari, suntem șmecheri, i-am bătut pe ăștia, suntem puternici, mușchii noștri sunt tari, însă a venit reversul medaliei și am fost prinși de polițiști. Așa am ajuns inculpați. La 16 ani puteam să-mi ratez toată cariera. Ce experiență a fost pentru mine la acea vârstă, în boxa inculpaților, la tribunal, la strigarea numelui: 'Inculpat Florescu, vă rog să vă ridicați!'.

Atunci când ai tot ceea ce îți trebuie și ești și în lumina reflectoarelor mai mereu, este greu să spui nu tentațiilor. Acum văd cât de mult m-a protejat Dumnezeu și în cariera mea, pentru că nu am avut, niciodată, vreo accidentare gravă. Și puteau să se întâmple foarte multe lucruri. Din cauza exceselor, lucrurilor nechibzuite pe care le făceam. Țin minte că veneam în vacanță, când jucam în străinătate și, într-o vacanță de o lună, 80% din nopți erau pierdute. Distracții, alcool, țigări, anturaje”, a povestit Florescu.