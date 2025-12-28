GALERIE FOTO Luka Modric, gest de clasă: ce a făcut la meciul cu Verona, când Milan a primit penalty

Luka Modric, gest de clasă: ce a făcut la meciul cu Verona, c&acirc;nd Milan a primit penalty Serie A
SPORT.RO
Data publicarii:
Data actualizarii:

AC Milan a obținut o victorie clară contra Veronei, duminică, scor 3-0, iar formația de pe San Siro a urcat, cel puțin temporar, pe primul loc în Serie A.

TAGS:
Luka ModricChristopher NkunkuAC Milanverona
Din articol

Christian Pulisic a deschis scorul în prelungirile primei reprize, iar imediat după pauză a reușit o dublă Christopher Nkunku, atacantul francez cumpărat în vară de la Chelsea, care și-a trecut în cont primele reușite în Serie A.

Modric l-a încurajat pe Nkunku să execute penalty-ul din Milan - Verona

La primele sale două goluri din campionat, Nkunku a beneficiat de un sprijin major din partea lui Luka Modric. În minutul 48, după un penalty primit de AC Milan, veteranul croat, titular în echipa rossonerrilor, a mers alături de Pulisic la Nkunku și l-a încurajat pe francez să execute.

"I-am dat mingea lui Nkunku pentru a executa penalty-ul. E un jucător de calitate, care are nevoie de susținere și de încredere. Chiar sunt foarte fericit pentru el", a explicat Modric, după meci, la DAZN.

Luka Modric, care a jucat 70 de minute, a contribuit și la al doilea gol reușit de Nkunku. Fostul star de la Real Madrid a nimerit bara cu un șut din marginea careului, iar balonul a ricoșat la fotbalistul francez, care a îndeplinit o formalitate și a stabilit scorul final, 3-0.

  • Modric milan 5
×
ÎNAPOI LA ARTICOL

Modric, care a împlinit 40 de ani în septembrie, a fost titular în toate cele 16 meciuri jucate de AC Milan în acest sezon de Serie A. Croatul a înscris un gol și a oferit două pase decisive.

Articol recomandat de stirileprotv.ro
Viscol puternic în România. ANM a emis cod roșu, portocaliu și galben de vânt și ninsori în majoritatea regiunilor. HARTĂ
Viscol puternic &icirc;n Rom&acirc;nia. ANM a emis cod roșu, portocaliu și galben de v&acirc;nt și ninsori &icirc;n majoritatea regiunilor. HARTĂ
ULTIMELE STIRI
Pancu, șocat de ce a putut face Louis Munteanu &icirc;n vacanță: &bdquo;Lasă tricoul FCSB-ului! Aici e problema!&ldquo;
Pancu, șocat de ce a putut face Louis Munteanu în vacanță: „Lasă tricoul FCSB-ului! Aici e problema!“
Sunderland - Leeds United, ACUM pe VOYO: repriza a doua a &icirc;nceput cu un gol-fulger!
Sunderland - Leeds United, ACUM pe VOYO: repriza a doua a început cu un gol-fulger!
Mutu propune un atacant granzilor din Superliga: Cu siguranță ar face diferența
Mutu propune un atacant granzilor din Superliga: "Cu siguranță ar face diferența"
Ciprian Marica a analizat faza controversată din Premier League și a dat verdictul: &bdquo;Aici este o discuție!&rdquo;
Ciprian Marica a analizat faza controversată din Premier League și a dat verdictul: „Aici este o discuție!”
Atalanta - Inter Milano, LIVE TEXT, ora 21:45! Gazdele au un complex incredibil &icirc;n fața liderului
Atalanta - Inter Milano, LIVE TEXT, ora 21:45! Gazdele au un complex incredibil în fața liderului
vezi mai multe stiri
CELE MAI CITITE
Adrian Mutu e hotăr&acirc;t: &rdquo;Chivu n-a realizat nimic. El e antrenorul anului&rdquo;

Adrian Mutu e hotărât: ”Chivu n-a realizat nimic. El e antrenorul anului”

OUT de la FCSB! Primul jucător a plecat deja, dar alții pot urma după el

OUT de la FCSB! Primul jucător a plecat deja, dar alții pot urma după el

Gigi Becali i-a pus contractul pe masă, dar el a ales să plece! Ruptură definitivă la FCSB: &bdquo;E jucător liber!&rdquo;

Gigi Becali i-a pus contractul pe masă, dar el a ales să plece! Ruptură definitivă la FCSB: „E jucător liber!”

Următorul transfer de la FCSB? &rdquo;E bun, am urmărit&rdquo;

Următorul transfer de la FCSB? ”E bun, am urmărit”

Gigi Becali i-a stabilit prețul lui Tavi Popescu chiar de ziua lui: &bdquo;Dacă &icirc;nțelege, bine, dacă nu, la revedere&rdquo;

Gigi Becali i-a stabilit prețul lui Tavi Popescu chiar de ziua lui: „Dacă înțelege, bine, dacă nu, la revedere”

Rom&acirc;nul care i-a cucerit pe arabi: &bdquo;Excepțional! De departe cel mai bun de la noi&ldquo;

Românul care i-a cucerit pe arabi: „Excepțional! De departe cel mai bun de la noi“



Recomandarile redactiei
Mutu propune un atacant granzilor din Superliga: Cu siguranță ar face diferența
Mutu propune un atacant granzilor din Superliga: "Cu siguranță ar face diferența"
Pancu, șocat de ce a putut face Louis Munteanu &icirc;n vacanță: &bdquo;Lasă tricoul FCSB-ului! Aici e problema!&ldquo;
Pancu, șocat de ce a putut face Louis Munteanu în vacanță: „Lasă tricoul FCSB-ului! Aici e problema!“
Ciprian Marica a analizat faza controversată din Premier League și a dat verdictul: &bdquo;Aici este o discuție!&rdquo;
Ciprian Marica a analizat faza controversată din Premier League și a dat verdictul: „Aici este o discuție!”
Sunderland - Leeds United, ACUM pe VOYO: repriza a doua a &icirc;nceput cu un gol-fulger!
Sunderland - Leeds United, ACUM pe VOYO: repriza a doua a început cu un gol-fulger!
Rom&acirc;nul care l-a uluit pe Olăroiu: &bdquo;Nu percep cum poate să aibă at&acirc;ta putere!&ldquo;
Românul care l-a uluit pe Olăroiu: „Nu percep cum poate să aibă atâta putere!“
Alte subiecte de interes
Luka Modric a semnat! Unde va juca din sezonul viitor
Luka Modric a semnat! Unde va juca din sezonul viitor
Mesajul lui Luka Modric după egalul cu Italia: Mulțumesc fanilor italieni
Mesajul lui Luka Modric după egalul cu Italia: "Mulțumesc fanilor italieni"
Pleacă din Premier League! Starul de 60 de milioane de euro s-a &icirc;nțeles și semnează
Pleacă din Premier League! Starul de 60 de milioane de euro s-a înțeles și semnează
Chivu s-a săturat să aștepte: decizia sa, dezvăluită de presa din Italia
Chivu s-a săturat să aștepte: decizia sa, dezvăluită de presa din Italia
Rom&acirc;nul de la AC Milan care a refuzat naționala tricoloră a revenit după 448 de zile
Românul de la AC Milan care a refuzat naționala tricoloră a revenit după 448 de zile
Ultimele vești despre transferul fostului jucător din Superliga Rom&acirc;niei la AC Milan! Anunțul italienilor
Ultimele vești despre transferul fostului jucător din Superliga României la AC Milan! Anunțul italienilor
CITESTE SI
Vladimir Putin ameninţă cu forţa dacă Ucraina nu acceptă pacea. Kremlinul spune că obiectivele militare vor fi atinse oricum

stirileprotv Vladimir Putin ameninţă cu forţa dacă Ucraina nu acceptă pacea. Kremlinul spune că obiectivele militare vor fi atinse oricum

Au fost prinși &icirc;mpreună la un an de la divorț. C&acirc;nd toată lumea credea că au rupt orice legătură și nu &icirc;și mai vorbesc, cei doi au fost surprinși &icirc;n timp ce făceau cumpărături de Crăciun

protv Au fost prinși împreună la un an de la divorț. Când toată lumea credea că au rupt orice legătură și nu își mai vorbesc, cei doi au fost surprinși în timp ce făceau cumpărături de Crăciun

Viscol puternic &icirc;n Rom&acirc;nia. ANM a emis cod roșu, portocaliu și galben de v&acirc;nt și ninsori &icirc;n majoritatea regiunilor. HARTĂ

stirileprotv Viscol puternic în România. ANM a emis cod roșu, portocaliu și galben de vânt și ninsori în majoritatea regiunilor. HARTĂ

&rdquo;A cam venit timpul să &icirc;ntoarceți foaia&rdquo;. Investitorii &icirc;n aur și argint &icirc;i provoacă pe investitorii &icirc;n bitcoin

stirileprotv ”A cam venit timpul să întoarceți foaia”. Investitorii în aur și argint îi provoacă pe investitorii în bitcoin

VIDEO VOYO.RO
UFC
UFC Fight Night: Royval vs Kape


00:00
UFC
UFC 323: Dvalishvili vs Yan 2


00:00
UFC
UFC Fight Night: Tsarukyan vs Hooker


00:00
UFC
UFC 322: Della Maddalena vs. Makhachev


00:00
UFC
UFC Fight Night: Bonfim vs Brown


00:00
UFC
UFC Fight Night: Garcia vs Onama


00:00
UFC
UFC 321: Aspinall vs Gane


00:00
UFC
UFC Fight Night: de Ridder vs Hernandez


00:00
UFC
UFC Fight Night: Oliveira vs Fiziev


00:00
UFC
UFC 320: Ankalaev vs Pereira 2


00:00
Modifică setările cookies
Don’t miss out on our news and updates! Enable push notifications
Get notifications about important news!