Christian Pulisic a deschis scorul în prelungirile primei reprize, iar imediat după pauză a reușit o dublă Christopher Nkunku, atacantul francez cumpărat în vară de la Chelsea, care și-a trecut în cont primele reușite în Serie A.

Modric l-a încurajat pe Nkunku să execute penalty-ul din Milan - Verona



La primele sale două goluri din campionat, Nkunku a beneficiat de un sprijin major din partea lui Luka Modric. În minutul 48, după un penalty primit de AC Milan, veteranul croat, titular în echipa rossonerrilor, a mers alături de Pulisic la Nkunku și l-a încurajat pe francez să execute.



"I-am dat mingea lui Nkunku pentru a executa penalty-ul. E un jucător de calitate, care are nevoie de susținere și de încredere. Chiar sunt foarte fericit pentru el", a explicat Modric, după meci, la DAZN.



Luka Modric, care a jucat 70 de minute, a contribuit și la al doilea gol reușit de Nkunku. Fostul star de la Real Madrid a nimerit bara cu un șut din marginea careului, iar balonul a ricoșat la fotbalistul francez, care a îndeplinit o formalitate și a stabilit scorul final, 3-0.

