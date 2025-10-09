VIDEO Ioan Vermeșan, românul de la Verona, spune cum s-a adaptat în Italia. "Eram mereu cu telefonul în mână, cu Google Translate"

Ioan Vermeșan, atacant care a evoluat pentru România la Europeanul Under 19, e convocat de Costin Curelea la naționala U21.

Cotat la 600.000 de euro, Ioan Vermeșan (18 ani) e convocat de selecționerul Costin Curelea în naționala U21 pentru meciul amical cu Serbia, programat la Arad, vineri de la 19:00, partidă transmisă de Pro Arena și VOYO.

Fotbalistul legitimat la Verona, echipă pentru care a debutat recent la seniori în Coppa Italia, a fost în 2025 unul dintre cei mai buni tricolori la Campionatul European Under 19, unde micii jucători ai naționalei au fost conduși de Ion Marin.

Ioan Vermeșan (1,85 m) joacă pe postul de atacant central și a povestit într-un interviu pentru FRF cum a fost adaptarea în Italia. Vermeșan spune că un mare ajutor l-a constituit faptul că îl are coleg pe Luca Szimionaș.

Ioan Vermeșan și adaptarea în Italia

"Ca junior într-o țară străină... adaptarea a fost un pic mai grea. Ca proces a fost destul de greu, nu știam limba, nu știam nici să comunicăm pe stradă, trebuia mereu să fiu cu telefonul în mână, cu Google Translate.

Chiar și pe teren a durat puțin mai mult. A fost bine pentru că sunt coleg cu Luca (n.r.: Luca Szimionaș)", a declarat Vermeșan, pentru FRF TV.

Născut la Timișoara, Vermeșan a jucat o scurtă perioadă și la UTA. Atacantul spune că la meciul de vineri seara cu Serbia U21 vor veni mai mulți prieteni la stadion. 

"Mă bucur mereu să fiu la U21, să fiu convocat pentru a-mi reprezenta țara. Sper să aduc un punct în plus echipei.

(cum a fost la EURO U19) Un sentiment unic, greu, intensitate ridicată, până m-am obișuit. A fost foarte frumos, mai ales că am avut fanii acasă.

Timpul petrecut la UTA a fost frumos, mi-am făcut amici, inclusiv la școală. Cu sigurnață, câțiva amici mi-au dat mesaje că vor veni la meciul cu Serbia", a mai adăugat Ioan Vermeșan, pentru sursa mai sus citată. 

