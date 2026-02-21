Încă de la pauză, Sassuolo avea un avantaj de două goluri. Pinamonti a deschis scorul în minutul 40, iar Berardi a dublat avantajul echipei sale în minutul 44, imediat după ce a ratat un penalty.

Ioan Vermeșan a debutat la Hellas Verona

Tot Berardi a marcat în minutul 62 pentru 3-0 și a stabilit scorul final, în timp ce Verona a evoluat pe final în zece jucători, după ce Al Musrati a văzut al doilea cartonaș galben.

Totuși, pentru fotbalul românesc cel mai important este că un alt jucător român a debutat în elita fotbalului italian.

Acum în vârstă de 19 ani, Ioan Vermeșan a ajuns în Italia în 2022, când a fost transferat de Hellas Verona de la Ripensia Timișoara. Pentru atacantul central sunt primele minute jucate în Serie A, chiar dacă anterior s-a mai aflat în lotul echipei.

Până acum, Vermeșan a evoluat doar la echipa under-20 a celor de la Hellas Verona.

600.000 de euro este cota de piață a lui Ioan Vermeșan, potrivit Transfermarkt.

În meciul cu Sassuolo, Vermeșan și-a făcut apariția pe teren în minutul 82 în locul lui Kieron Bowie, iar fotbalistul român a primit nota 6.5 din partea statisticienilor de la Sofascore.