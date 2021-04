Nicolae Stanciu a punctat din nou in Cehia!

Stanciu a inscris in Slavia 2-1 Zlin. Mijlocasul roman a punctat in minutul 29, cu o executie frumoasa din interiorul careului, si a facut 1-1. In minutul 50, Kuchta a marcat si Slavia a ramas cu toate punctele. Cu 6 etape inainte de finalul sezonului, Slavia are 18 puncte avans fata de Jablonect. Echipa lui Nita, Sparta Praga, e pe 3, cu 55 de puncte din 27 de jocuri.



Cum arata clasamentul din Cehia