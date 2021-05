"E in cea mai buna forma a vietii lui!" Nicolae Stanciu, laudat de jurnalistii cehi dupa titlul cucerit de Slavia Praga

Nicolae Stanciu este din nou campion al Cehiei cu Slavia Praga.

In urma succesului din campionat, romanul a fost laudat de jurnalistii cehi, care noteaza ca Stanciu a fost unul dintre cei importanti jucatori ai Slaviei Praga, pentru care a reusit in aceasta stagiune 16 goluri si 8 assist-uri.

"Stanciu, in cea mai buna forma a vietii? Anul 2021 este pur si simplu anul lui", au notat jurnalistii de la iSport, care au atras atentia asupra faptului ca Nicolae Stanciu este unul dintre cei mai buni fotbalisti din Cehia in ceea ce priveste driblingurile, avand 54 de reusite.

In plus, romanul este lider printre jucatorii Slaviei Praga la numarul de suturi spre poarta. Stanciu are 80 de suturi, dintr-un total de 402.

Nicolae Stanciu, care este cotat de site-ul transfermarkt.com la 6 milioane de euro, mai are contract cu Slavia Praga pana in 2023.