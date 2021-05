Nicolae Stanciu are Cehia la picioare! "Asa arata un jucator pe care il poti introduce mereu pe teren!" Ce nota a primit romanul

Nicolae Stanciu a castigat un nou titlu de campion al Cehiei.

In cea mai recenta partida, Stanciu a fost rezerva in meciul cu Plzen. A intrat la pauza si a reusit sa inscrie si a oferit si o pasa de gol.

"Asa arata un jucator pe care il poti introduce oricand pe teren! A intrat in repriza a doua si a aratat o pofta mare de joc. I-a pus mingea pe tava lui Bah, iar apoi a inscris cu un sut la firul ierbii", au scris cehii de la iSport, care i-au acordat nota 9.

Stanciu este la al doilea titlu consecutiv in Cehia. 4 milioane de euro a platit Slavia pentru el, in 2019, cand l-au cumparat Al Ahli. Mai are contract cu Slavia pana in 2023.

16 goluri si 8 pase de gol a adunat Stanciu in 41 de meciuri jucate. A ajuns cu Slavia pana in sferturile Europa League, unde au fost eliminati de Arsenal.