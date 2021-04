GOOOOL Stanciu! A marcat in sferturile de finala ale Cupei Cehiei! Cum a inscris mijlocasul roman 

Slavia Praga a jucat in deplasare cu Sigma Olomouc in sferturile de finala ale Cupei Cehiei.

Slavia nu a avut probleme in sferturile de finala ale Cupei Cehiei. Kuchta a deschisc scorul in minutul 45, stabilind astfel si scorul la pauza.

Nicolae Stanciu a reusit sa inscrie din nou pentru Slavia, in minutul 56, dupa o cursa frumoasa a lui Masopust. Mijlocasul i-a pasat lui Stanciu in fata portii, iar romanul nu a ezitat sa mareasca avantajul echipei sale.

Este prima reusita pentru Stanciu in Cupa Cehiei, dupa ce in acest sezon a bifat 14 goluri in campionat si Europa League in cele 39 de meciuri jucate in tricoul Slaviei.

In campionat, Stanciu este al doilea in clasamentul golgheterilor, cu 11 goluri marcate, la doua reusite distanta de coechipierul sau, Kuchta.