BREAKING NEWS | Cosmin Moti, cosmarul FCSB, s-a retras din activitate! Ce pozitie va ocupa in conducerea lui Ludogorets

Fundasul roman a agatat ghetele in cui, dupa o cariera de peste 19 ani la nivel de seniori.

Fostul fundas dinamovist ajuns la 36 de ani va spune stop carierei de jucator profesionist in aceasta vara, dupa cum scrie presa din Bulgaria. Romanul va ocupa functia de Director Tehnic in cadrul clubului Ludogorets, cu care a reusit sa castige 9 titluri consecutive, intre 2013 si 2021, evoluand si in grupele Champions League alaturi de acestia.



In 2015, in playoff-ul pentru accederea in grupele celei mai importante competitii intercluburi, intr-un meci cu FCSB, Cosmin Moti a fost nevoit sa intre in poarta, dupa ce in prelungirile partidei, minutul 119, goalkeeper-ul formatiei sale a fost eliminat. De aici, fundasul devenit portar pentru scurt timp, a devenit erou pentru fanii dinamovisti si cei ai lui Ludogorets, dupa ce a reusit sa apere doua lovituri de pedeapsa si sa fie decisiv in eliminarea FCSB.

Moti a strans 15 selectii si pentru nationala Romaniei, insa va fi mereu cunoscut in amintirea faniilor romani pentru paradele pe care le-a reusit contra FCSB, dar si pentru performantele obtinute la Dinamo, cu care a reusit sa castige titlul in 2007, alaturi de Mircea Rednic, fiind ultimul triumf al "cainilor" in Liga 1.