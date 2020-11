Arena din Ghencea ar putea fi inaugurata cu meciul Steaua - FCSB 2! Anunt de ultima ora: "Sunt sanse mari sa ne intalnim la baraj"

Noul stadion din Ghencea este aproape gata si ar putea fi inaugurat in primavara anului viitor.

Madalin Hincu, comandantul CSA, a declarat ca arena va fi inaugurata in mai. Totusi, antrenorul echipei din Liga 3, Daniel Oprita, a dezvaluit ca arena ar putea fi inaugurata chiar cu meciul dintre CSA Steaua si FCSB 2, programat pe 13 martie 2021, in prima runda a returului seriei a patra din Liga 3.

"S-a terminat turul de campionat, acum facem doar antrenamente. Returul incepe pe 13 martie, cand avem meci cu FCSB.

Sunt sanse sa inauguram stadionul odata cu meciul cu FCSB 2, in prima etapa a returului. Speram sa fie si spectatori, ar fi frumos, chiar daca sunt sanse mici sa putem juca cu spectatori", a declarat Daniel Oprita pentru DigiSport.

CSA steaua a incheiat anul pe prima pozitie in clasamentul seria a patra din Liga 3 , avand doua puncte peste principala rivala FCSB 2.

"Sunt sanse mari sa ne intalnim la baraj. E diferenta mare intre cele doua echipe si formatiile de la locul trei in jos. Trebuie sa fim atenti, pe final de tur am scartait si noi, am avut si probleme cu COVID, in vara nu am putut face pregatirea cum trebuie", a transmis Daniel Oprita.