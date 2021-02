"Nu a fost o surpriza pentru mine!" Reactia lui Rivaldo dupa transferul lui Man la Parma si ce sfaturi i-a dat fostului jucator de la FCSB 

Rivaldo a vorbit despre transferul record al lui Dennis Man de la FCSB la Parma.

Fostul fotbalist brazilian a spus ca este convins ca fotbalul din Romania va continua sa formeze jucatori talentati care vor prinde transferuri importante.

Rivaldo i-a oferit si cateva sfaturi lui Man, despre care a spus ca trebuie sa-si gaseasca puterea de a trece peste dificultatile pe care le-ar putea intampina in primele luni in Italia, unde fotbalului este foarte diferit fata de cel din tara noastra.

"Il felicit pe Dennis Man pentru transferul record la Parma. A te muta din ligile din Balcani in Italia este o provocare uriasa pentru un jucator tanar, chiar si pentru unul de talentul lui Man. Stiu ca este asa, fiindca si eu am trecut prin asta cand am plecat de la TSKA Sofia la Bayer Leverkusen in 2001. S-au schimbat multe in fotbal in ultimii 20 de ani, insa diferenta dintre unele ligi europene a ramas semnificativa.

Sfatul meu pentru Man este sa ramana puternic. S-ar putea sa-i fie dificil in primele luni, atunci cand iti cunosti noii coechipieri, intelegi clubul si cultura diferita, insa el trebuie sa-si aminteasca mereu ca realizările sale sunt cele care i-au oferit aceasta oportunitate. Dennis trebuie sa fie rabdator, sa se antreneze serios si sa fie dornic sa invete de la ceilalti jucatori din jurul sau, care il vor ajuta sa-si indeplineasca potentialul.

Transferul lui Dennis Man nu reprezinta o surpriza pentru mine. Din vremea in care Rivaldinho juca in Romania am vazut ca multe cluburi isi dezvolta foarte bine jucatorii din academii. Aceasta dezvoltare genereaza astfel de transferuri ale tinerilor talentati si sunt sigur ca acest lucru va continua", a declarat Rivaldo pentru Betfair.