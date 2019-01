Impresarul lui Stanciu anunta ca Sparta se poate alege cu MAI MULT de 10.000.000! Clauza din contractul cu arabii: "Doar asa au fost de acord sa-l vanda"

Anamaria Prodan sustine ca Sparta Praga se poate alege cu mai mult de 10 milioane de euro din transferul lui Stanciu in Arabia.

Sparta Praga a acceptat sa-l vanda pe Nicusor Stanciu la Al Ahli dupa ce arabii au plusat la oferta! Pe langa cele 10 milioane de euro, ei i-au lasat Spartei si un procent dintr-un urmator transfer! Acest lucru inseamna ca cehii ar mai putea incasa bani in cazul in care Stanciu nu se va prabusi si va ajunge sa plece gratis de la Al Ahli.

"Si Gica Hagi a plecat de la echipa numarul 1 a Europei tocmai in Turcia, nu? Fotbalul din Arabia e acum foarte bun, nu toti rezista acolo. Traiesti trei ani in Arabia si apoi 300 esti fericit. nu cred ca este un drum inchis. El poate sa joace un an sau doi acolo, sa ajunga apoi la o echipa mare. Sunt jucatori care au plecat de la echipele din primele trei ale Arabiei la altele mari. Nimeni din Europa nu a avut forta sa il cumpere. Nimeni nu a dat 10 milioane. Sparta abia a fost de acord cu suma asta si are si procente dintr-un urmator transfer. Nu cred ca exista echipe in Europa care sa dea atatia bani pe salariu. Cand vorbim ca un jucator sa castige 3 milioane de euro pe an, cum sa nu se faca?!", a spus Anamaria Prodan la Digi.

Impresarul lui Stanciu a mai dezvaluit ca a negociat si cu FC Pyramids, din Egipt.

"Au facut o oferta pe bani mai putini si am zis sa asteptam. A venit si oferta de la Wasl, apoi asta, care a fost de nerefuzat. Laurentiu (n.r Reghecampf) a incercat sa-l ia, dar Al Ahli au fost mai puternici", a mai spus ea.