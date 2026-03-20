Florin Manea a fost operat de urgență joi, la Londra, după ce i s-a făcut rău în avion, ratând astfel prezența la meciul istoric al lui Radu Drăgușin împotriva lui Atletico Madrid.

Agentul fundașului de la Tottenham a călătorit în Anglia special pentru a-l vedea pe internaționalul român în manșa secundă a optimilor de finală din Champions League. Din cauza problemelor medicale apărute subit în timpul zborului, acesta nu a mai ajuns la stadion, fiind transportat direct de la aeroport la o clinică din capitala britanică pentru o intervenție chirurgicală.

Mesaj de pe patul de spital

Deși planurile sale au fost date peste cap și a ratat întâlnirile oficiale programate, Florin Manea a urmărit de pe patul de spital partida în care jucătorul său a fost, pentru prima dată în carieră, titular în cea mai importantă competiție intercluburi din lume.

”Am o problemă de sănătate, sunt internat în Anglia. Am avut o mică operație. Venisem să mă întâlnesc cu Radu, aveam niște întâlniri aici. Mi s-a făcut rău în avion. Nu am ajuns la nicio întâlnire. Am văzut meciul de pe patul de spital”, a spus Florin Manea, potrivit Digisport.

Radu Drăgușin a jucat 66 de minute în victoria obținută de Tottenham în fața lui Atletico Madrid, scor 3-2. În ciuda succesului de pe teren propriu de joi seară, formația londoneză a părăsit competiția, după ce în prima manșă madrilenii câștigaseră cu un categoric 5-2.