Deși s-a impus la returul de la Londra, 3-2, Tottenham a fost eliminată din Liga Campionilor. Atletico Madrid s-a impus cu 7-5 la general și a obținut calificarea în sferturile de finală, unde va înfrunta FC Barcelona.

Drăgușin a căzut secerat! Gest nesportiv în Atletico - Tottenham

Drăgușin a fost pentru prima dată titular în Champions League și a evoluat într-un rol neobișnuit, în flancul drept al apărării. Fundașul român a jucat 66 de minute și a fost înlocuit de Igor Tudor cu Destiny Udogie.

În minutul 56, Drăgușin a fost victima unui gest nesportiv din partea lui Ademola Lookman. Faultat de fundașul lui Spurs, atacantul nigerian de la Atletico s-a întors nervos către român și l-a lovit cu palma în zona pieptului.

Drăgușin a căzut secerat pe gazon și a acuzat dureri la nivelul pieptului. Lookman s-a ales doar cu cartonaș galben pentru gestul nesportiv, însă BBC a notat că exista posibilitatea ca nigerianul "să vadă chiar cartonașul roșu" pentru ieșirea sa nervoasă.

Câteva minute mai târziu, Lookman a fost înlocuit de Diego Simeone cu Alexander Sorloth, în timp ce Radu Drăgușin a trimis o minge periculoasă pe spațiul porții lui Jan Oblak.