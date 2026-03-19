GALERIE FOTO Drăgușin a căzut secerat! Gest nesportiv în Tottenham - Atletico: "Ar fi putut vedea cartonașul roșu"

Drăgușin a căzut secerat! Gest nesportiv în Tottenham - Atletico: "Ar fi putut vedea cartonașul roșu" Liga Campionilor
SPORT.RO
Data publicarii:
Data actualizarii:

Radu Drăgușin a fost titular la Tottenham în victoria contra lui Atletico Madrid din returul optimilor de finală Champions League, scor 3-2.

TAGS:
Ademola LookmanTottenhamAtletico MadridChampions Leagueradu dragusin
Din articol

Deși s-a impus la returul de la Londra, 3-2, Tottenham a fost eliminată din Liga Campionilor. Atletico Madrid s-a impus cu 7-5 la general și a obținut calificarea în sferturile de finală, unde va înfrunta FC Barcelona.

Drăgușin a căzut secerat! Gest nesportiv în Atletico - Tottenham

Drăgușin a fost pentru prima dată titular în Champions League și a evoluat într-un rol neobișnuit, în flancul drept al apărării. Fundașul român a jucat 66 de minute și a fost înlocuit de Igor Tudor cu Destiny Udogie.

În minutul 56, Drăgușin a fost victima unui gest nesportiv din partea lui Ademola Lookman. Faultat de fundașul lui Spurs, atacantul nigerian de la Atletico s-a întors nervos către român și l-a lovit cu palma în zona pieptului.

Drăgușin a căzut secerat pe gazon și a acuzat dureri la nivelul pieptului. Lookman s-a ales doar cu cartonaș galben pentru gestul nesportiv, însă BBC a notat că exista posibilitatea ca nigerianul "să vadă chiar cartonașul roșu" pentru ieșirea sa nervoasă.

Câteva minute mai târziu, Lookman a fost înlocuit de Diego Simeone cu Alexander Sorloth, în timp ce Radu Drăgușin a trimis o minge periculoasă pe spațiul porții lui Jan Oblak.

  • Lookman dragusin 1
×
ÎNAPOI LA ARTICOL

Igor Tudor, întrebat despre sistemul în care Drăgușin a fost fundaș dreapta

Drăgușin a fost titular în returul cu Atletico Madrid, însă într-o poziție în care fundașul român nu se simte deloc confortabiul. Într-un sistem de 4-4-2, internaționalul român s-a aflat în flancul drept al apărării, în timp ce în centrul defensivei s-au aflat Cristian Romero și Micky van de Ven.

După meci, Igor Tudor a fost întrebat dacă va încerca să implementeze acest sistem la echipă, însă tehnicianul croat a dat un răspuns ambiguu.

Ți se pare că ai descoperit că sistemul 4-4-2 se potrivește jucătorilor?”, a fost întrebat antrenorul lui Spurs la conferința de presă, iar răspunsul a venit imediat: ”Vom vedea, vom vedea. Sunt mai degrabă alte lucruri. mai importante. Sistemul, desigur, mai ales în acest moment, sistemul este o mentalitate”.

Publicitate
Nicușor Dan și Mark Rutte, declarații la sediul NATO. Secretarul general al Alianței va veni la Summitul B9, din București
ULTIMELE STIRI
Mutări de trupe în Superliga! Rapid îl fură pe omul lui Varga
Radu luptă pentru sferturile Europa League în Lyon - Celta, gafeurul Kovacs arbitrează Roma - Bologna!
Hagi i-a avertizat pe tricolori în privința fotbalistului turc: ”Mai experimentat decât toți!”
Două zile până la reunirea României pentru barajul cu Turcia! Mircea Lucescu a stabilit programul
Negru, tricolor cu acte în regulă! Fotbalistul din Anglia a fost convocat în premieră la națională
vezi mai multe stiri
CELE MAI CITITE
Cea mai atrăgătoare hocheistă a fost protagonista unui pictorial incendiar, în costum de baie. Imagini spectaculoase

Alegeri la FRF ca în Congo: rezultatul votului, ”sinergie” în ”ecosistem”! Cum l-a ”lucrat” și jignit Burleanu pe Drăgan

Nota primită de Ianis Hagi după ce Alanyaspor și-a zdrobit adversara în Turcia

Laurențiu Reghecampf a numit cel mai bun antrenor pe care îl putea aduce Becali la FCSB: „În momentul de față”

Mutu, interviu în Italia: "Parcursul lui Chivu îl vezi o dată la 100 de antrenori. Vreau ca Inter să aibă probleme"

Doliu în familia lui Costel Gâlcă. Anunțul făcut de Rapid



Recomandarile redactiei
Mutări de trupe în Superliga! Rapid îl fură pe omul lui Varga
Marea surpriză pregătită de Mircea Lucescu pentru barajul cu Turcia! Atacantul vine din play-out
Două zile până la reunirea României pentru barajul cu Turcia! Mircea Lucescu a stabilit programul
Hagi i-a avertizat pe tricolori în privința fotbalistului turc: ”Mai experimentat decât toți!”
Costel Gâlcă va fi pe bancă la CFR - Rapid, după decesul tatălui său: "E un om puternic"
Alte subiecte de interes
Vlahovic a fost invitat să plece de la Juventus, după ce torinezii i-au găsit înlocuitori
Transferul dorit de Cristi Chivu, blocat de Bayern Munchen! Bavarezii pun banii pe masă
"Fricțiuni" între Ange Postecoglou și Radu Drăgușin? Celebrul Jamie Caragher spune de ce nu joacă fotbalistul român + Întrebarea pe care o lansează
Ce a spus Ange Postecoglou despre Radu Drăgușin înainte de debutul în noul sezon! Cum l-a numit australianul pe fundașul român
Probleme pentru Jan Oblak în prima etapă din LaLiga. Ce au scris spaniolii după Villarreal - Atletico Madrid 2-2
Horațiu Moldovan, din nou pe banca de rezerve la Atletico Madrid
CITESTE SI
stirileprotv Remorcher scufundat în Portul Midia. Patru persoane și-ar fi pierdut viața, o a cincea victimă a fost resuscitată

protv Megan Fox și-a etalat silueta imposibilă, într-un pictorial parcă desprins din anii 90. Ce au putut să remarce fanii

stirileprotv „Strategia” economică a României în ultimii 4 ani. Statul s-a împrumutat în fiecare zi cu aproape 384 milioane lei

stirileprotv Biserică ortodoxă în stil maramureșean construită în România, dezasamblată și transportată în Japonia pentru a fi reasamblată

VIDEO VOYO.RO
UFC
UFC Fight Night: Emmett vs Vallejos


00:00
UFC
UFC 326: Holloway vs Oliveira 2


00:00
UFC
UFC Fight Night: Moreno vs Kavanagh


00:00
UFC
UFC Fight Night: Strickland vs Hernandez


00:00
UFC
UFC Fight Night: Bautista vs Oliveira


00:00
UFC
UFC 325: Volkanovski vs Lopes 2


00:00
UFC
UFC 324: Gaethje vs Pimblett


00:00
UFC
UFC Fight Night: Royval vs Kape


00:00
UFC
UFC 323: Dvalishvili vs Yan 2


00:00
UFC
UFC Fight Night: Tsarukyan vs Hooker


00:00
Modifică setările cookies
Don’t miss out on our news and updates! Enable push notifications
Get notifications about important news!