Cotat la 20 de milioane de euro de site-urile de specialitate, fotbalistul a bifat în acest sezon opt meciuri în Premier League și unul în Champions League.

Radu Drăgușin a revenit abia în luna decembrie după o accidentare la genunchi care l-a ținut ”ocupat” aproape un an.

Florin Manea a făcut anunțul despre Radu Drăgușin: ”Un lucru e clar”

Florin Manea, impresarul fundașului, a explicat că au existat oferte în iarnă și că sunt șanse să primească oferte și în vară. Agentul lui Drăgușin a ținut însă să puncteze că în cazul în care fotbalistul va pleca o va face doar la un club mare.

”Mai avem 4 ani contract din acest moment. Vom vedea, nu pot să vă zic. Noi nu avem clauză să plecăm, dacă Tottenham retrogradează. Oferte au fost și în iarnă. Acum vor fi și mai multe pentru că a jucat. În iarnă, cum se zice la poker, în blind, nu știa nimeni cât de bine și-a revenit Radu.

Acum cred că o să avem oferte. Mai e până la vară. Deocamdată, Radu se concentrează pe obiectivul clubului. Oriunde va merge, Drăgușin va avea competiție pentru că nu va merge la echipe mici. Asta e clar

Nu cred că plecarea lui Drăgușin de la Tottenham va fi determinată dacă joacă sau nu titular. Ne gândim, vedem. Nu ne-am gândit. Nici în iarnă nu am vrut să plecăm. Nu prea primea șanse să evolueze, acum lucrurile s-au schimbat. Noi nu am vrut să plecăm deloc. Planul nostru era să își revină, să aibă meciuri bune în picioare.

Dumnezeu a aranjat cum am vrut noi și a prins chiar mai multe meciuri decât mă așteptam. Nu a jucat rău. E normal să fie anumite lipsuri de orientare. Când nu joci un an de zile, nu ai reperele ca și cum ai juca săptămână de săptămână”, a spus Florin Manea la Digi Sport.