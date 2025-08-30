Fundașul central de 27 de ani a fost din nou titular pentru Hannover, în victoria cu 2-1 pe terenul lui Kiel, în etapa a patra din Zweite Bundesliga.



Ghiță a fost omul meciului. La 1-0 pentru gazde, românul a restabilit egalitatea în minutul 63, după o lovitură de cap imparabilă, iar șase minute mai târziu Hannover a punctat din nou prin Kallman.

A fost primul său gol în Germania, venit la scurt timp după ce reușise și un assist, în partida cu Kaiserslautern.



Virgil Ghiță a făcut show în Germania



Statistica lui Ghiță a fost impresionantă: 3 degajări, 2 deposedări, 7 dueluri câștigate din 8 și 88% precizie la pase. Prestarea solidă i-a adus nota 8,8, cea mai mare de pe teren, mult peste media echipei.



După patru etape, Hannover este lider cu punctaj maxim, 12 din 12, și mare favorită la promovare.

Evoluțiile fundașului român l-au convins pe Mircea Lucescu să-l cheme la echipa națională pentru amicalul cu Canada (5 septembrie) și partida cu Cipru, din preliminariile CM 2026 (9 septembrie).

Lotul României pentru meciurile cu Canada și Cipru



Portari

Horațiu MOLDOVAN (Real Oviedo | Spania, 14/0), Ștefan TÂRNOVANU (FCSB, 3/0), Răzvan SAVA (Udinese | Italia, 0/0);



Fundași

Andrei RAȚIU (Rayo Vallecano | Spania, 31/1), Deian SORESCU (Gaziantep FK | Turcia, 21/0), Andrei BURCĂ (Yunnan Yukun | China, 41/1), Bogdan RACOVIȚAN (Raków | Polonia, 4/0), Virgil GHIȚĂ (Hannover 96 | Germania, 3/0), Mihai POPESCU (FCSB, 4/1), Nicușor BANCU (Universitatea Craiova, 47/2), Andrei BORZA (FC Rapid 1923, 0/0);



Mijlocași

Adrian ȘUT (FCSB, 7/0), Marius MARIN (Pisa | Italia, 31/0), Vladimir SCRECIU (Universitatea Craiova, 4/0), Răzvan MARIN (AEK Atena | Grecia, 68/12), Nicolae STANCIU (Genoa | Italia, 82/15), Darius OLARU (FCSB, 26/0), Florin TĂNASE (FCSB, 21/5), Dennis MAN (PSV | Țările de Jos, 37/10), David MICULESCU (FCSB, 2/0), Alexandru MITRIȚĂ (Zhejiang FC | China, 25/4), Ștefan BAIARAM (Universitatea Craiova, 0/0), Alexandru DOBRE (FC Rapid 1923, 2/0);



Atacanți