Sârbii vor ca duelul Steaua Roșie Belgrad - FCSB să fie programat cât mai devreme

FCSB va înfrunta Feyenoord (acasă), Dinamo Zagreb (deplasare), Fenerbahce (acasă), Steaua Roșie Belgrad (deplasare), Young Boys (acasă), FC Basel (deplasare), Bologna (acasă) și Go Ahead Eagles (deplasare).



Programul meciurilor nu a fost stabilit încă de UEFA, însă presa din Serbia speră ca duelul dintre Steaua Roșie Belgrad și FCSB să fie programat cât mai repede, preferabil în chiar prima rundă. Motivul? Forma slabă a campioanei României, în special în campionat.



"FCSB ar putea fi una dintre cele mai ușoare adversare din Europa League, având în vedere că lotul lor este evaluat la doar 48 de milioane de euro, iar în actualul sezon au doar 5 puncte în primele 7 etape din campionat.

Având în vedere forma slabă a gigantului din România, ar fi foarte bine ca duelul de pe Marakana să vină cât mai rapid posibil", scriu sârbii de la Blic.

Pe lângă FCSB, Steaua Roșie Belgrad se va mai duela cu Braga (deplasare), Celta Vigo (acasă), FC Porto (deplasare), Celtic (acasă), Malmo (deplasare), Lille (acasă) și Sturm Graz (deplasare).



Zvezdan Terzić: "Obiectivul e să mergem în fazele eliminatorii. Ne trebuie 11 sau 12 puncte"

Steaua Roșie Belgrad își propune o clasare în primele 24 din Europa League și o calificare în fazele eliminatorii. Despre tragerea la sorți a vorbit și Zvezdan Terzić (59 de ani), managerul general al campioanei Serbiei.



"Nu poate exista o tragere bună sau rea, însă mereu poate fi mai bine sau mai rău. Vor fi dueluri echilibrate, patru acasă și patru în deplasare. Avem două adversare din Portugalia, una din Spania, una din Franța, deci va fi cu siguranță un fotbal bun.



Jucăm, de asemenea, împotriva a patru campioane - din Suedia, Austria, România și Scoția. Cu siguranță avem ambiții mari, iar obiectivul este să ajungem în fazele eliminatorii. Anticipăm că vom avea nevoie de 11 sau 12 puncte pentru a ne îndeplini obiectivul.



Programul, care urmează să fie stabilit de UEFA, este și el foarte important. Ar fi foarte important să evităm Lille în prima etapă și să începem cu o victorie.



Suntem bucuroși că suntem pe o scenă înaltă pentru al nouălea an consecutiv. Avem nouă sezoane consecutive în competițiile UEFA și cel mai important e că asigurăm o continuitate performanței", a spus Zvezdan Terzić.

