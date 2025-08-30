VIDEO S-a terminat! Andrei Coubiș face vizita medicală și semnează: ”Sunt gata să încep”

Fotbal extern
Andrei Coubiș (21 de ani) a fost dorit insistent de Dinamo, dar în cele din urmă va continua în Italia.

andrei coubisSampdoriaAC Milan
Fundașul central a intrat în atenția ”câinilor” după ce AC Milan și-a dorit să scape de el. Fost căpitan la echipele de juniori ale clubului de pe San Siro, fundașul român născut în Italia a primit o ofertă tentantă din partea lui Dinamo, dar a refuzat.

În cele din urmă, Sampdoria a intrat ”pe fir” și a reușit să-i obțină semnătura masivului fundaș central. Gruparea genoveză s-a salvat în sezonul precedent de la retrogradare, la penalty-uri, și va continua în Serie B.

Andrei Coubiș, gata să semneze cu Sampdoria

Coubiș a fost surprins de jurnaliștii italieni înainte de a efectua vizita medicală și a semna contractul cu Sampdoria. Acesta a avut și un mesaj pentru fanii noii sale echipe.

”Sunt gata să încep. Abia aștept să îi văd pe fani la stadion”, a transmis Coubiș.

În această vară, Coubiș a debutat pentru prima echipă a lui AC Milan, într-un meci amical din presezon disputat cu Chelsea și pierdut de rossoneri cu 1-4. Românul a fost titularizat, a înscris în propria poartă după doar cinci minute și a văzut cartonașul roșu în minutul 18 în urma unui fault comis asupra lui Joao Pedro.

  • În urmă cu doi ani, Andrei Coubiș și Daniel Boloca au refuzat să mai răspundă convocărilor la loturile naționale ale României. Aceștia și-au dorit să reprezinte Italia.

În această vară, Coubiș a mai avut oportunitatea unui transfer în Spania. A fost dorit de Mirandes, în Segunda Division.

