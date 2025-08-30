Fundașul central a intrat în atenția ”câinilor” după ce AC Milan și-a dorit să scape de el. Fost căpitan la echipele de juniori ale clubului de pe San Siro, fundașul român născut în Italia a primit o ofertă tentantă din partea lui Dinamo, dar a refuzat.



În cele din urmă, Sampdoria a intrat ”pe fir” și a reușit să-i obțină semnătura masivului fundaș central. Gruparea genoveză s-a salvat în sezonul precedent de la retrogradare, la penalty-uri, și va continua în Serie B.



Andrei Coubiș, gata să semneze cu Sampdoria



Coubiș a fost surprins de jurnaliștii italieni înainte de a efectua vizita medicală și a semna contractul cu Sampdoria. Acesta a avut și un mesaj pentru fanii noii sale echipe.



”Sunt gata să încep. Abia aștept să îi văd pe fani la stadion”, a transmis Coubiș.

