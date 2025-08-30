Unirea Slobozia - U Cluj, LIVE TEXT de la 18:45

Unirea Slobozia, locul 7 după 7 etape, cu 11 puncte, traversează o formă excelentă în campionat și are patru meciuri consecutive fără eșec. Ialomițenii conduși de Andrei Prepeliță și Jean Vlădoiu au obținut 8 puncte din duelurile cu Oțelul, FCSB, Metaloglobus și UTA.



În schimb, Unirea Slobozia a părăsit deja Cupa României după ce a pierdut în play-off, la loviturile de departajare, contra unei echipe din liga a treia, Sănătatea Cluj.



De partea cealaltă, U Cluj vine după eșecul de pe teren propriu contra lui Dinamo, scor 0-1. Formația lui Ioan Ovidiu Sabău se află pe locul 9, cu 9 puncte obține în primele 7 etape.



Unirea Slobozia - U Cluj. Statistici LPF



28 februarie 2025, Unirea - Oțelul 0-1: a fost ultima înfrângere suferită de ialomițeni în SuperLigă din postura de gazde. Au urmat acasă patru succese și trei rezultate de egalitate.



Ardelenii au câștigat șapte puncte din cele patru deplasări din campionatul curent, victorii cu Metaloglobus (4-1), Farul (1-0) și remiză cu FC Hermannstadt (2-2), singurul insucces fiind cu Universitatea Craiova (1-2).



Șase dintre cele 11 goluri marcate de Unirea în acest sezon au fost reușite din faze fixe, locul 1 la acest capitol.



Șapte dintre cele opt goluri încasate de ardeleni au fost primite în repriza secundă.



Unirea Slobozia și Universitatea Cluj au mai fost adversare în principala competiție internă doar în sezonul regulat precedent, când ,,Șepcile roșii” au luat patru puncte din cele șase puse în joc, 2-2 în deplasare și 3-2 pe teren propriu.

