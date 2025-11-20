În cazul în care vor trece de turci, tricolorii se vor duela în finala play-off-ului cu câștigătoarea partidei dintre Slovacia și Kosovo.

Nicolae Stanciu: ”Nu vreau să vorbesc despre o eventuală finală!”

Nicolae Stanciu, căpitanul echipei naționale, a lipsit de la ultimele meciuri ale primei reprezentative din preliminarii, din cauza unei accidentări, dar acum a revenit și este gata să înfrunte Turcia la barajul din luna martie.

Stanciu a reacționat la scurt timp după ce a aflat că nationala va înfrunta Turcia la barajul din luna martie. Stanciu și-a amintit de ultimul meci în care România a înfruntat Turcia. Atunci, tricolorii s-au impus cu 2-0.

Totuși, căpitanul României spune că lucrurile s-au mai schimbat între timp și se așteaptă la un meci de foc în Țara Semilunii.

”Cred că orice echipă care era în prima urnă era puternică și considerată cu prima șansă de calificare. Am întâlnit Turcia doar într-un meci amical jucat la Cluj-Napoca, în 2017, când am câștigat cu 2-0, dar de atunci s-au schimbat generațiile, și la noi, si la ei.

Cred că va fi un meci foarte disputat, într-o atmosferă incredibilă. Îmi doresc ca noi să fim bine, sănătoși și inspirați la ora meciului, să reușim să trecem mai departe. Nu vreau să vorbesc despre o eventuală finală pentru că mă gândesc doar la Turcia în momentul de față”, a spus Nicolae Stanciu pentru FRF.

