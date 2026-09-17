Ianis Stoica, cel mai în formă atacant din lotul lui Hagi! Fostul antrenor intervine: "Să vă spun de ce nu sunt surprins"

Ianis Stoica a început noul sezon din Portugalia cu patru goluri și două pase decisive în primele șase etape. Românul este deja foarte aproape să își egaleze cifrele din întreg sezonul trecut.
Fostul antrenor al lui Ianis Stoica: "Nu sunt surprins de forma lui"
Pe lângă Stoica, și Estrela Amadora are un parcurs excelent. Dacă în sezonul trecut s-a salvat dramatic de la retrogradare, în ultima etapă, acum ocupă locul 6 și este una dintre echipele neînvinse, alături de Porto, Benfica, Sporting și Santa Clara.
Despre forma excelentă a lui Ianis Stoica a vorbit și Joao Nuno (41 de ani), antrenorul celor de la Estrela Amadora din perioada septembrie 2025 - aprilie 2026.
"Să vă spun de ce nu sunt surprins nici de forma lui Ianis Stoica, nici de cea a echipei. Ianis e un jucător foarte talentat, dornic să învețe și un fotbalist cu care chiar mi-a făcut plăcere să lucrez.
Încă se poate îmbunătăți, iar ceea ce mi se pare cel mai important este că e genul de fotbalist căruia îi placă să adreseze întrebări", a spus Joao Nuno, într-un interviu pentru Record.
Ianis Stoica a fost cumpărat de Estrela Amadora vara trecută, de la FC Hermannstadt, pentru 1,3 milioane de euro. În sezonul trecut a fost utilizat cu precădere ca extremă stânga, ceea ce se întâmplă și în actuala stagiune.
- Heatmap-ul lui Ianis Stoica la ultimul meci, Rio Ave - Estrela 3-3. Foto: SofaScore
Ianis Stoica, gol și assist într-un thriller cu șase reușite din ultima etapă
Atacantul român a fost din nou decisiv pentru Estrela Amadora, în weekend, cu un gol și o pasă decisivă în remiza cu Rio Ave, scor 3-3, din etapa a șasea din Liga Portugal.
Stoica a deschis scorul în minutul 21, după o acțiune individuală în flancul stâng și un șut precis la colțul lung. Gazdele au egalat în minutul 45+3, prin Francisco Petrasso.
Estrela a revenit în avantaj în minutul 53, prin Abraham Marcus, dar Rio Ave a egalat rapid, prin Roland Galcik. În minutul 62, Ianis Stoica a ieșit din nou la rampă. Românul i-a oferit pasa decisivă lui Abraham Marcus, care a făcut 3-2. Rio Ave a stabilit scorul final în minutul 78, prin Jalen Blesa, fostul atacant al Universității Craiova, din penalty.
Evoluția lui Stoica a venit la doar câteva zile după „dubla” din victoria cu Braga, scor 2-1.
Ianis Stoica e în lotul extins al României
Gică Hagi a anunțat o listă preliminară extinsă pentru meciurile României cu Suedia (dublă), Bosnia și Polonia. Selecționerul va stabili lotul final în cursul zilei de vineri.
PORTARI: Ionuț RADU (Celta Vigo | Spania, 9/0), Otto HINDRICH (Legia Varșovia | Polonia, 2/0), Valentin COJOCARU (Pogon Szczecin | Polonia, 0/0), Laurențiu POPESCU (Universitatea Craiova, 0/0), Ștefan TÂRNOVANU (FCSB, 5/0);
FUNDAȘI: Andrei RAȚIU (Rayo Vallecano | Spania, 38/2), Tony STRATA (Vitória Guimarães | Portugalia, 1/0), Deian SORESCU (Gaziantep | Turcia, 25/0), Radu DRĂGUȘIN (Fiorentina | Italia, 30/1), Andrei COUBIȘ (Lincoln City | Anglia, 3/0), Bogdan RACOVIȚAN (Raków | Polonia, 5/0), Alexandru PAȘCANU (FC Rapid 1923, 1/0), Virgil GHIȚĂ (Hannover 96 | Germania, 10/1), Andrei BURCĂ (Yunnan Yukun | China, 46/1), Matei ILIE (Kasımpaşa | Turcia, 2/0), Nicușor BANCU (Universitatea Craiova, 52/2), Andrei BORZA (Çorum | Turcia, 2/0), Lisav EISSAT (Bristol City, 4/0), Raul OPRUȚ (Dinamo, 5/0);
MIJLOCAȘI: Tudor BĂLUȚĂ (Universitatea Craiova, 14/0), Vladimir SCRECIU (Universitatea Craiova, 8/0), Marius MARIN (Al Nasr | EAU, 35/0), Andrei MĂRGINEAN (Dinamo, 0/0), Răzvan MARIN (AEK Atena | Grecia, 75/12), Nicolae STANCIU (Dalian Yingbo | China, 87/15), Marius CORBU (Ferencváros | Ungaria, 0/0), Cătălin CÎRJAN (Dinamo, 2/0), Vlad DRAGOMIR (Pafos | Cipru, 8/0), David MATEI (Universitatea Craiova, 2/0), Alexandru CICÂLDĂU (Universitatea Craiova, 39/4), Constantin GRAMENI (FC Rapid 1923, 0/0);
ATACANȚI: Dennis MAN (PSV | Țările de Jos, 45/11), Darius OLARU (Union Saint-Gilloise | Belgia, 28/0), Olimpiu MORUȚAN (FC Rapid 1923, 18/1), Alexandru DOBRE (FC Rapid 1923, 7/0), David MICULESCU (FCSB, 8/0), Ianis HAGI (Alanyaspor | Turcia, 54/8), Florin TĂNASE (Omonia | Cipru, 28/5), Valentin MIHĂILĂ (Çaykur Rizespor | Turcia, 36/5), Ștefan BAIARAM (Universitatea Craiova, 6/1), Rareș ILIE (Mantova | Italia, 0/0), Ianis STOICA (Estrela Amadora | Portugalia, 0/0), Florinel COMAN (Al-Gharafa | Qatar, 22/3), Denis DRĂGUȘ (FCSB, 28/7), Louis MUNTEANU (D.C. United | SUA, 6/3), Daniel BÎRLIGEA (Frosinone | Italia, 9/2), Denis ALIBEC (Farul Constanța, 45/6), Alexandru MUSI (Dinamo, 0/0).
Ce meciuri va disputa România la prima acțiune din Nations League
- Vineri, 25 septembrie: Suedia – România (Strawberry Arena)
- Luni, 28 septembrie: România – Bosnia și Herțegovina (Arena Națională)
- Vineri, 2 octombrie: Polonia – România (Stadion Narodowy)
- Luni, 5 octombrie: România – Suedia (Arena Națională)
Programul complet al României din Nations League
Tricolorii vor începe campania în deplasare contra Suediei și o vor încheia tot în afara granițelor țării contra Bosniei.
- Vineri, 25 septembrie, ora 21:45: Polonia – Bosnia-Herțegovina, Suedia – ROMÂNIA
- Luni, 28 septembrie, ora 21:45: ROMÂNIA – Bosnia-Herțegovina, Suedia – Polonia
- Vineri, 2 octombrie, ora 21:45: Bosnia-Herțegovina – Suedia, Polonia – ROMÂNIA
- Luni, 5 octombrie, ora 21:45: Bosnia-Herțegovina – Polonia, ROMÂNIA – Suedia
- Sâmbătă, 14 noiembrie, ora 21:45: ROMÂNIA – Polonia, Suedia – Bosnia-Herțegovina
- Marți, 17 noiembrie, ora 21:45: Bosnia-Herțegovina – ROMÂNIA, Polonia – Suedia