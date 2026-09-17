Ianis Stoica, cel mai în formă atacant din lotul lui Hagi! Fostul antrenor intervine: "Să vă spun de ce nu sunt surprins"

Ianis Stoica a început noul sezon din Portugalia cu patru goluri și două pase decisive în primele șase etape. Românul este deja foarte aproape să își egaleze cifrele din întreg sezonul trecut.

Fostul antrenor al lui Ianis Stoica: "Nu sunt surprins de forma lui"

Pe lângă Stoica, și Estrela Amadora are un parcurs excelent. Dacă în sezonul trecut s-a salvat dramatic de la retrogradare, în ultima etapă, acum ocupă locul 6 și este una dintre echipele neînvinse, alături de Porto, Benfica, Sporting și Santa Clara.

Despre forma excelentă a lui Ianis Stoica a vorbit și Joao Nuno (41 de ani), antrenorul celor de la Estrela Amadora din perioada septembrie 2025 - aprilie 2026.

"Să vă spun de ce nu sunt surprins nici de forma lui Ianis Stoica, nici de cea a echipei. Ianis e un jucător foarte talentat, dornic să învețe și un fotbalist cu care chiar mi-a făcut plăcere să lucrez.

Încă se poate îmbunătăți, iar ceea ce mi se pare cel mai important este că e genul de fotbalist căruia îi placă să adreseze întrebări", a spus Joao Nuno, într-un interviu pentru Record.