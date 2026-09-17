Fotbalistul român Alexandru Măţan a marcat primul său gol pentru St. Louis City, care s-a calificat în finala US Open Cup, după ce a învins-o pe Colorado Rapids cu scorul de 3-0, miercuri, în deplasare, în semifinale.

Mățan, marcator în semifinala Colorado Rapids - St. Louis City 0-3 din US Open Cup

Sud-coreeanul Sang-bin Jeong (32) a deschis scorul, Simon Becher a dublat avantajul oaspeţilor (52), iar Măţan a închis tabela (59).

Jucătorul român a evoluat 84 de minute la St. Louis City.

În finală, pe 21 octombrie, la Columbus, St. Louis City o va înfrunta pe Columbus Crew, care a trecut de Orlando City cu 2-1 în cealaltă semifinală, scrie Agerpres.

Columbus Crew este chiar fosta echipă a lui Mățan, cu care românul a câștigat titlul în MLS (MLS Cup 2023), Campeones Cup (2021) și Leagues Cup (2024) și a jucat finala CONCACAF Champions Cup (echivalentul UEFA Champions League, în 2024).