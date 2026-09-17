„A fost foarte haotic”… Max Verstappen s-a întrecut cu 100 de amatori la karting şi i-a depăşit pe toţi

Max Verstappen a afirmat de multe ori că nu este cel mai mare fan al monoposturilor de nouă generaţie.

Aşadar, pentru a-şi reaprinde pasiunea pentru sporturile cu motor, ce ar putea fi mai potrivit decât să revină la începuturi? Tocmai asta a făcut olandezul miercuri, participând la o cursă de karting destul de amuzantă, numită „Max Verstappen vs 100”, organizată pe prestigiosul circuit de la Silverstone, notează lefigaro.fr.

Printre invitaţii săi se numără amatori, sportivi care provin adesea din universul Red Bull, streameri şi chiar creatori de conţinut, precum francezii Charles Poujade, Mélanie Buffetaud, Hélydia sau cascadoarea şi pilotul de motociclete Sarah Lezito.

În cadrul acestui eveniment, mai mult de natură de marketing şi promoţională decât sportivă, obiectivul cvadruplului campion de F1 era clar: să pornească de pe locul 101, să-i depăşească pe toţi şi să câştige cursa. Pur şi simplu. Modificat pentru a permite celor 101 piloţi să ia startul de pe grila de start, circuitul prevedea 30 de ture, considerate suficiente pentru a-i permite olandezului să recupereze. Nici măcar nu i-au trebuit atâtea: în doar 14 ture Max îi depăşise deja pe toţi concurenţii.

„Nu ştiam prea bine la ce să mă aştept când m-am urcat din nou într-un kart, dar mi-am revenit repede şi a fost cu adevărat distractiv”, a declarat câştigătorul la microfonul Disney+, la fel de fericit ca un pilot care ar fi obţinut prima victorie din viaţa sa, scrie News.ro.