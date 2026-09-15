Atacantul român a fost din nou decisiv pentru Estrela Amadora, cu un gol și o pasă decisivă în remiza cu Rio Ave, scor 3-3, din etapa a șasea din Liga Portugal.

Stoica a deschis scorul în minutul 21, după o acțiune individuală în flancul stâng și un șut precis la colțul lung. Gazdele au egalat în minutul 45+3, prin Francisco Petrasso.

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Estrela a revenit în avantaj în minutul 53, prin Abraham Marcus, dar Rio Ave a egalat rapid, prin Roland Galcik. În minutul 62, Ianis Stoica a ieșit din nou la rampă. Românul i-a oferit pasa decisivă lui Abraham Marcus, care a făcut 3-2.

Rio Ave a stabilit scorul final în minutul 78, prin Jalen Blesa, fostul atacant al Universității Craiova, din penalty.

Evoluția lui Stoica vine la doar câteva zile după „dubla” din victoria cu Braga, scor 2-1. Românul are acum patru goluri și două pase decisive în primele șase etape, cu o contribuție de gol pe meci în medie.

Estrela Amadora este pe locul 36, cu 10 puncte, și nu a pierdut niciun meci în acest sezon (două victorii și patru remize). Ianis Stoica este cotat la 1,5 milioane de euro și mai are contract până în 2028.