GOOOL Ianis Hagi! Romanul a inscris superb in penultima etapa din campionat! Rangers, la un meci distanta de un sezon perfect

Rangers a trecut cu 3-0 de Livingston, iar Ianis Hagi si-a facut loc pe lista marcatorilor.

Rangers a ajuns la 99 de puncte, cu o etapa inainte de final, iar daca nu pierde cu Aberdeen, in ultima etapa, va bifa un sezon fara infrangere in campionat.

Titular, Ianis Hagi a scos o lovitura de la 11 metri in minutul 42, la scorul de 0-0. Penalty-ul a fost transformat de Tavernier.

Rangers si-a majorat diferenta prin Kent, in minutul 57, iar Hagi a inchis tabela, in minutul 83. Romanul a sutat pe jos dupa o centrare a lui Itten care l-a gasit perfect in careu. Ianis a ajuns la 7 goluri in acest sezon.

In ultima etapa din campionat, Rangers o va infrunta pe teren propriu pe Aberdeen, pe 15 mai, de la ora 14:30.