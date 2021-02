Hamilton - Rangers, LIVE TEXT de la 14:00 | Ianis Hagi, gata sa faca din nou SPECTACOL in Scotia! Romanul, anuntat titular dupa ce a adus victoria echipei sale in etapa trecuta

Urmarim si comentam impreuna meciul dintre Hamilton si Rangers pe www.sport.ro si facebook.com/sport.ro.

Liderul din Scotia se deplaseaza la Hamilton fara doi dintre jucatorii importanti ai echipei, Arfield si Morelos. Echipa lui Gerrard este neinvinsa in campionat in acest sezon si se indreapta spre mult doritul titlu.

Ianis Hagi a fost omul meciului in etapa trecuta, dupa ce a inscris golul victoriei pentru echipa sa, in urma unei prestatii extrem de solide, iar acum este anuntat din nou titular.

Rangers este lider in Premiership, cu 75 de puncte obtinute in 27 de meciuri, la 20 de puncte distanta de campioana Celtic, care are insa un meci in minus.

De cealalta parte, Hamilton este ultima in clasament, cu 19 puncte obtinute in 25 de meciuri.

In ultima intalnire dintre cele doua, jucatorii lui Gerrard au facut spectacol, inscriind nu mai putin de 8 goluri in poarta rivalilor. Ianis Hagi a fost rezerva in acel meci si a intrat in teren in minutul 69, fara sa se remarce.