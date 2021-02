"Incerc sa profit de asta in fiecare meci!" Reactia lui Ianis Hagi dupa ce a inscris golul victoriei lui Rangers cu St. Johnstone 

Ianis Hagi a inscris dupa o faza superba si a adus victoria lui Rangers in meciul cu St. Johnstone.

La finalul partidei, romanul a vorbit despre cum s-a desfasurat confruntarea, spunand ca victoria a fost greu de obtinut in conditiile in care adversarii au stiut mereu cum sa le blocheze ocaziile pe care si le creau.

Ianis a spus si ca a avut incredere in sutul pe care l-a trimis in minutul 52, punctand faptul ca are capacitatea de a suta cu ambele picioare, lucru de care incearca sa profite in fiecare meci.

"Evident, de-a lungul unui sezon nu poti sa castigi doar la diferenta de 2-3-4 goluri. A fost una dintre acele meciuri in care a trebuit sa avem rabdare si sa fortam primul gol, iar apoi sa luptam pentru a evita ca adversarii sa inscrie, asa cum am facut pe toata durata sezonului.

In prima parte a meciului, ne-am creat ocazii, am avut cateva sanse de a inscrie, dar am fost cu o secunda mai lenti decat adversarii nostri si ne-am dat seama ca avem nevoie de o magie pentru a face diferenta. S-a intamplat ca sutul meu sa intre in poarta, am avut mare incredere in acea minge. Pot sa sutez si cu stangul, si cu dreptul, si incerc sa exploatez aceasta calitate de fiecare data cand sunt pe gazon.

Fiecare victorie se obtine datorita muncii intregii echipe, asa ca suntem foarte mandri de ceea ce am reusit pana acum. Acesta a fost doar un alt meci si mai avem si alte partide in fata noastra pana la final. Trebuie sa fim concentrati, pregatiti sa dam totul si rezultatele bune vor continua sa vina", a declarat Hagi dupa meciul din a 27-a etapa a campionatului din Scotia.

???? REACTION: Ianis Hagi spoke to @RangersTV after scoring the winning goal in tonight's victory. pic.twitter.com/hQTuO1eywW — Rangers Football Club (@RangersFC) February 3, 2021