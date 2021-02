"Asta s-a schimbat de cand am venit la Rangers!" Ianis Hagi, pregatit sa se LUPTE pentru postul de titular in echipa lui Gerrard

Ianis Hagi (22 ani) a vorbit despre parcursul sau de pana acum din Scotia, dar si despre obiectivele sale la Rangers.

Mijlocasul ofensiv a inscris in ultima etapa pentru Rangers, aducand astfel victoria echipei sale, care se indreapta spre un nou titlu, dupa ce ultimul a fost castigat in sezonul 2010/11.

Ianis Hagi, care a inceput sezonul titular, iar apoi a fost lasat de Gerrard pe banca de rezerve pana aproape de sfarsitul anului, a profitat de fiecare minut primit pentru a-si face loc inapoi in primul 11.

Romanul a fost prezent la conferinta de presa dinaintea meciului cu Hamilton din campionat, acolo unde a vorbit despre obiectivele sale, dar si despre modul in care s-a schimbat de la transferul in Scotia.

"Imi vad de munca pe care trebuie sa o fac si incerc sa devin mai bun in fiecare zi. Pana acum, sunt fericit cu sezonul pe care il am, dar vreau sa termin in forta.

Incerc sa ma imbunatatesc la fiecare aspect, imi place sa imi stabilesc noi provocari atat pe teren, cat si in afara lui, pentru a deveni mai bun. Se poate vedea ca sunt fericit sa ma aflu pe teren si de asta.

Echipa trebuie sa fie constanta si sa aiba consistenta, asta este cheia succesului, pentru asta muncim. La o echipa precum Rangers intotdeauna este competitie, trebuie sa demonstrezi in fiecare meci, de aceea ma aflu aici. Stiu ca intotdeauna exista un jucator pregatit in lot pentru a juca in primul 11.

In fotbalul modern, toti jucatorii trebuie sa se apere si sa joace impreuna, ca o echipa. Individualitatile pot face diferenta, insa munca in echipa aduce cele mai mari satisfactii.

Intotdeauna am vorbit cu tatal meu in legatura cu modul in care imi pot imbunatati jocul, insa munca alaturi de analistii de la club m-a ajutat foarte mult, e foarte benefic pentru echipa ca putem face asta.

Simt ca pozitionarea defensiva si intelegerea jocului mi s-au imbunatatit de cand am venit la Rangers", a spus Ianis Hagi la conferinta de presa.

Jucatorul roman a bifat 30 de aparitii pentru Rangers in acest sezon, in toate competitiile, a inscris 5 goluri si a oferit 11 pase de gol.