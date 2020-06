Pustii romani care FUG ca Hamilton si Vettel pe circuitele de karting! Cursa e live pe www.sport.ro duminica dimineata

Viitorii Vettel si Hamilton s-au nascut in Romania. Pustii de la Romanian Karting Masters au incins circuitul de la Tunari si viseaza la Formula 1. Urmatoarea etapa e duminica, live pe www.sport.ro!

Ne pregatim sa fim cei mai buni!

Unul din cei doi piloti care va reprezenta Romania anul acesta la Campionatul Mondial e un ardelean ce uimeste prin povestea sa. La 11 ani, Darius Babaioana a terminat clasa a V-a insa nu in orice fel. Pustiul e premiant si ia si bursa de la scoala. "Nu e mare, e undeva la 400 de lei. Asa imi ajut tatal la cheltuielile de la curse", explica Darius, care face karting de mai bine de 8 ani. E mostenire de familie, tatal Lucian fiind si el fost kartist in tinerete. De mai bine de 5 ani, Darius participa constant la competitiile de karting internationale fiind intre concurentii top la nivelul lui de varsta.

Octavian Costache are o poveste asemanatoare: are 11 ani si deja 8 ani de karting. Povestea lui in motorsport a inceput cand nu avea nici macar 4 ani si abia lega cateva cuvinte. Pasionat de motoare ca si tatal sau care e mecanic auto atat in viata de zi cu zi, cat si la curse, Octavian mai are o pasiune dezvoltata dupa o vizita in Delta. "Am gandit candva niste machete de motoare de barci. Ma atrag motoarele nu doar pentru ca am nevoie de ele la curse ci si sa le invat principiile", explica pustiul de 11 ani. E elev in clasa a VI-a la Voluntari, iar dupa e la circuitul din Tunari alaturi de echipa lui, Gulstar Racing.

Octavian e unul dintre pilotii care vor participa in prima etapa a Campionatului National de Karting, din acest weekend, de la Tunari, cursa ce va fi in direct pe site-ul Sport.ro duminica dimineata de la oora 9.00.

