"A fost nevoie de un pic de magie de la Ianis!" Secundul lui Gerrard, impresionat de evolutia lui Hagi care a adus victoria lui Rangers 

Rangers a castigat cu 1-0 meciul de pe teren propriu cu St. Johnstone.

Golul victoriei a fost inscris de Ianis Hagi, intr-un moment in care meciul parea blocat.

Gary McAllister a declarat dupa meci ca se astepta ca Rangers sa controleze partida pentru a-si asigura cele 3 puncte puse in joc, insa a fost nevoie de un pic de magie de la Hagi pentru ca liderul din Premiership sa faca diferenta.

"Cred ca in a doua jumatate am aratat un ritm un pic mai bun, dar cred ca St. Johnstone a ingreunat meciul. Au fost foarte bine organizati.

Au jucat asa cum am crezut ca o vor face, dar totusi ne-a fost greu sa jucam printre ei. Au fost parti bune ale jocului in care cred ca am aratat controlul.

Joe Aribo a fost excelent in anumite momente ale partidei, dar cred ca a fost nevoie de un pic de magie de la Ianis Hagi pentru a face diferenta. Am obtinut din nou trei puncte foarte importante", a declarat McAllister, potrivit site-ului oficial al clubului.

Fara infrangere in acest sezon in campionat, Rangers este lider detasat in clasamentul din Premiership, avand 75 de puncte dupa 27 de meciuri. Principala contracandidata la titlu, Celtic, care este pe locul 2, are doar 52 de puncte dupa 25 de etape.