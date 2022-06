Pilotul de Formula 1 a reacționat la cuvintele lui Piquet și a iscat o nebunie pe intreg mapamondul.

Nelson Piquet a înțeles situația, în urma cuvintelor rasiste aruncate campionului mondial al Formulei 1. Brazilianul a postat miercuri un mesaj prin care a explicat etimologia termenului folosit.

„Ce-am spus a fost prost gândit și nu mă apăr. Dar, trebuie să clarific că termenul are o istorie largă și a fost folosic colocvial în brazilian-portugheză ca un sinonim pentru 'băiete' sau 'persoană' și niciodată n-a fost făcut să ofenseze”, au fost cuvintele lui Piquet, potrivit Sky Sports.

Nelson Piquet a încercat să scape basma curată și și-a cerut scuze față de toți cei care s-au simțit ofensați de cuvântul folosit, inclusiv lui Hamilton.

„Nu aș folosi niciodată cuvântul de care am fost acuzat în alte traduceri. Condemn solemn vreo sugestie referitoare la faptul că acel cuvânt folosit de mine a fost să slăbesc un șofer, din cauza culorii sale.

Îmi cer scuze din toată inima tuturor celor afectați, inclusiv Lewis, care este un șofer incredibil, dar traducerile care circulă în social media nu sunt corecte

Discriminarea nu are loc în F1 sau în societate și mă simt fericit să clarific gândurile mele”, a mai adăugat Piquet, conform sursa menționată anterior.

Hamilton a scris un mesaj pe Twitter în urma sesizării termenului folosit de Piquet, care a avut mii de reacții.

"Acestea sunt mai mult decât cuvinte. Sunt mentalităţi arhaice care trebuie schimbate şi care nu-şi au locul în sportul nostru. Am fost înconjurat de aceste atitudini toată viaţa. A sosit momentul să acţionăm", a scris Hamilton pe Twitter.

